Manuel Fettner feierte im Spätherbst seiner Skisprung-Karriere seine größten Erfolge: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sprang er auf der Normalschanze überraschend zu Silber, im Teambewerb flog der 37-Jährige auf der Großschanze gemeinsam mit Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Huber zu Gold.

Diesen Triumph ließ sich Fettner nun unter der Haut verewigen: Am 23. Juni, dem Olympic Day, präsentierte er erstmals sein neues Tattoo. "Olympic Champion" prangt nun in schwarzer Tinte um den Kragen des Wieners, die beiden Wörter umgeben die fünf olympischen Ringe. Fein in roter Tinte steht das Wort "Vice" auf dem Hals - also "Vize", für den zweiten Platz im Einzelbewerb.