Der Langlauf, zuletzt drei Jahre aus dem ÖSV losgelöst, ist ab sofort wieder in die Verbandsstrukturen des ÖSV integriert. Das ergab ein einstimmiger Beschluss in der ÖSV-Präsidentenkonferenz. Als Sportlicher Leiter wurde Alois Stadlober installiert. "Der Langlauf ist eine Grundsportart und in der Ausbildung sowohl für den Breiten- wie auch für den Spitzensport elementar. Die vollständige Wiedereingliederung der Langläufer:innen in den ÖSV ist eine Entscheidung für den Sport", sagt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Alois Stadlober wirkte zuletzt als ehrenamtlicher Obmann des "Verein zur Förderung des Langlaufsports" maßgeblich an der Neuaufstellung des Langlaufs in Österreich mit. "Ich bin dem Sport tiefst verbunden und danke dem ÖSV für das Vertrauen und die Möglichkeit, die Zukunft des österreichischen Langlaufsports mitzugestalten. Besonders wichtig ist mir der enge Austausch mit den Vereinen, Landesskiverbänden und Leistungssportzentren", sagt Stadlober.

Stadlober war zuletzt auch Spitzensport-Koordinator des Landes Steiermark. In dieser Funktion hat er um Gewährung eines Karenzurlaubs bis 1. Mai 2027 angesucht, der ihm gewährt wurde. Das Land Steiermark ist daher auf der Suche nach einem neuen Spitzensport-Koordinator.