Teresa Stadlober zeigt in Davos richtig auf: Die Radstädterin verpasst in der Schweiz das Podest nur um zwölf Sekunden - und auch Lisa Unterweger macht Weltcuppunkte.

Bärenstark in Davos: Teresa Stadlober verfehlte nur knapp das Podest © GEPA pictures

Teresa Stadlober nähert sich weiter der Spitze im Langlauf-Weltcup an: Die Radstädterin verpasst im 10-km-Skating-Bewerb als Vierte ihre dritte Podestplatzierung im Weltcup nur denkbar knapp. Hinter Dominatorin Theres Johaug, deren norwegischer Landsfrau Heidi Weng und der US-Amerikanerin Jessica Diggins gab es für die Salzburgerin Rang vier. Auf das Podest fehlten nur zwölf Sekunden, auf Platz zwei nur rund 18 Sekunden. Nur Johaug war wieder einmal für alle außer Reichweite. Erfreulich: Mit Lisa Unterweger (25.) machte auch die zweite Österreicherin Weltcuppunkte.

Nach den Plätzen fünf (2017) und sieben (2018)sorgte die 26-Jährige damit in der Schweiz für das nächste Spitzenresultat. „Ich konnte von Anfang an Tempo machen, hatte hervorragendes Material, es war einfach cool zu laufen. Die Stimmung an der Strecke war großartig." Für Stadlober bedeutet Rang vier "nach der schwierigen Vorbereitung für diese Saison sehr viel - ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis."

Jetzt wartet die harte Tour de Ski

Jetzt heißt es für Stadlober, sich perfekt zu regenerieren. Denn nach Weihnachten wartet die "Tour de Ski". "Diese Vorbereitung brauche ich, damit ich diese anstrengende Rennserie erfolgreich absolvieren kann", meinte sie. Auch Unterweger war happy: "Mein Rennen heute war wirklich gut, ich wusste, wenn mich die hinter mir gestartete Tschechin Razymova einholt und ich mitlaufen kann, dann sind Weltcuppunkte möglich."