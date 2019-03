Andreas Felder"Gregor hat das Potenzial"

Facebook

© GEPA pictures

Teamchef Andreas Felder zog am Rande des Fliegens in Planica eine kurze Bilanz. "Ich habe das Gefühl, dass wie mannschaftlich wieder herangekommen sind", sagt er im ORF-Interview. "Ich glaube, die Burschen sind auf einem guten Weg, sind aber noch nicht ganz ausgereift. Vor allem die Jungen, die über den Continentalcup gekommen sind." Das große Ziel sind die Olympischen Spiel in drei Jahren. Da für gilt es, "ein kompaktes Team um Stefan Kraft zu finden."

Zum Fliegen in Planica

Das Projekt "Gregor Schlierenzauer" ist in dieser Saison zwar gescheitert, aber vielleicht noch nicht zu Ende. "Nun müssen wir einmal abwarten, wie er sich entscheidet." Dem Tiroler würde auf jeden Fall die Punkte fehlen, um in den Nationalkader zu kommen. "Da wird es immer Wege geben - mit dem Verband oder eigenem Trainer." Das Potenzial wieder ganz vorne zu springen habe Schlierenzauer. "Das unbekümmerte Springen, das er früher gezeigt hat, kann man nicht lernen. Bei ihm ist das Springen zu einem Arbeitsprozess geworden." Schlierenzauer müsse einfach wieder locker springen. "Was man ihm auf keinen Fall vorwerfen kann: Er gibt im Training alle. Ich würde es sehr schade finden, wenn er den Hut draufhaut."