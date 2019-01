Facebook

© GEPA pictures

Wie tief sitzt bei Ihnen der Stachel nach dem kollektiven Absturz Ihrer Athleten in Garmisch?

ANDREAS FELDER: Das war bitter, aber wir müssen es hinnehmen, wie es ist. Es hat sich in Garmisch schon abgezeichnet, dass wir uns schwertun mit der Schanze. Stefan Kraft hat es mit der Brechstange probiert – das ist in die Hose gegangen. Bei Daniel Huber hat sich am Schluss der Knoten gelöst, bei den anderen leider nicht.

