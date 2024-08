Norwegens Langlaufstar Therese Johaug hat ihre Comebackabsichten am Mittwoch öffentlich gemacht. Die mehrfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin nimmt sich die Teilnahme an der WM 2025 in Trondheim vor, ihr großes Ziel ist der 50-km-Bewerb. „Ich träume von Gold“, betonte die 36-jährige Johaug, die 2022 zurückgetreten war.