Bittere Pille für Maximilian Steiner. Der ÖSV-Skispringer hat am Donnerstag beim Training am Innsbrucker Bergisel eine Knieverletzung erlitten. Der 27-jährige Oberösterreicher, der aktuell in der zweiten Trainingsgruppe von Trainer Florian Liegl im Einsatz ist, kam nach einem weiten Sprung bei 137 Metern bei der Landung zu Sturz. Steiner erlitt dabei einen Kreuzband-Riss sowie Meniskus- und Seitenbandverletzungen im linken Knie.

Er wurde noch am selben Nachmittag im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck operiert. Die Rehabilitation wird erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch nehmen.