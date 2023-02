Mikaela Shiffrin, Marta Bassino und Lara Gut-Behrami - die großen Favoritinnen auf Gold im WM-Riesentorlauf sind mit den bisherigen Saisonsiegerinnen schnell genannt. Ein Name, den viele in dieser Rechnung aber oft vergessen, ist Valerie Grenier - ebenfalls schon siegreich in einem Weltcup-Riesentorlauf. Sensationell gewann die Kanadierin in diesem Winter in Kranjska Gora ihr erstes Rennen. Österreichischen Ski-Fans dürfte sie aber vor allem im Teambewerb aufgefallen sein, als sie sich mit der kanadischen Mannschaft Bronze vor Österreich schnappte.

Ihre erste Medaille bei einem Großereignis ist Entschädigung für einen langen Leidensweg, der vor knapp vier Jahren in Åre begann. Im Training für die WM-Abfahrt stürzte Grenier schwer, zog sich mehrere Brüche, darunter jene des Schienbeins und Knöchels zu. "Die Zeit danach war lange und hart, ich habe aber nicht einmal ans Aufhören gedacht. Skifahren ist meine Bestimmung, sozusagen, ich liebe es einfach und habe noch große Ziele", erinnert sich die sympathische Kanadierin, in ihrer Heimat immerhin mehrfache Wasserski-Meisterin. Wie sehr so ein schwerwiegender Sturz nicht nur körperliche Narben hinterlässt, erfuhr sie in den folgenden Jahren. "Ich wollte nicht gleich zurückkehren, habe mich zunächst nur auf Slalom und Riesentorlauf fokussiert und gedacht, das Gefühl für die Abfahrt kommt mit der Zeit zurück."

Während sie diese Umstellung Jahr für Jahr weiter an die Riesentorlauf-Spitze heranbrachte, ging das Gefühl für den schnellsten Bewerb fast verloren. "Das ist hart, vor allem mental, wenn du auf der Piste erschrocken bist und dir selbst nicht so viel zutraust. Deshalb war der Super-G in dieser Saison so wichtig für mich, auch wenn es zu Beginn eine Überwindung war. Jetzt weiß ich aber, dass ich schnell sein kann." Und schnell kann Grenier an einem guten Tag in fast jedem Bewerb sein. Bei dieser WM schied sie im Super-G mit guten Zwischenzeiten aus, verpasste in der Kombination aufgrund eines Patzers eine mögliche Medaille.

Das Talent, um in Zukunft auch im Gesamtweltcup an der Weltspitze mitzufahren, hat die 26-Jährige aber allemal. Technisch hat sie einen der schnellsten Schwünge im alpinen Skizirkus, mental ein eingeschworenes Team hinter sich. "Wir sind ein kleines Team, das ist ein Vorteil, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Meine Teamkolleginnen sind wie Schwestern für mich, wir lieben uns alle. Es fühlt sich nie wie ein Konkurrenzkampf an."

Wie sehr sich die Kanadierinnen miteinander freuen können, zeigte sich nicht nur nach der WM-Bronzemedaille im Team. Schon bei Greniers sensationellem Riesentorlauf-Erfolg in Kranjska Gora stürmten die Kolleginnen in den Zielraum, um mit ihr zu feiern. "Ich konnte es in diesem Moment gar nicht glauben, da war ich in meiner eigenen Welt. Es war einfach verrückt." Viel Zeit für Party blieb jedoch nicht, lediglich ein Glas Prosecco am Abend ging sich aus. Gelingt der Kanadierin im WM-Riesentorlauf die nächste Sensation, dürfte es wohl nicht bei einem Gläschen bleiben.