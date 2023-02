Die Fragen ist er in der Zwischenzeit schon gewohnt. Logisch, sie wiederholen sich in dem Ausmaß, in dem auch Johannes Strolz in dieser Saison einen Ausfall an den nächsten reiht. Der 30-Jährige ist, so könnte man sagen, Kummer gewohnt in dieser Saison, in die er nach dem Vorjahr mit so großen Ambitionen gegangen war. Dem Jahr, in dem er wie Phönix aus der Asche gestiegen war, vom kaderlosen Polizisten, der sich die Ski schon selbst servicierte, zum Weltcupsieger und schließlich auch zum Olympiasieger aufstieg – in der Kombination.