Darum geht es: Der Slalom in Kitzbühel ist das erste der zwei absoluten Höhepunkte der Saison - zwei Tage vor Schladming. Die Besonderheit in Kitzbühel ist mit Sicherheit der Ganslernhang, der dank seiner Topographie einzigartig ist. Im Slalom waren diese Saison bisher die Norweger dominant: Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen gewannen je zwei Rennen, mit dem Schweizer Daniel Yule in Madonna gab es nur einen "nichtnorwegischen" Sieger. Aber: Kitzbühel, so versprechen alle, wird heute das biser "eisigste" Rennen der Saison, die Piste ist trotz der Schneefälle perfekt.

Die Favoriten: Ergeben sich von alleine: die Norweger, dazu auch der Deutsche Linus Straßer, der in Kitzbühel aufgewachsen ist und sich zuletzt schon stark präsentierte. Nicht zu vergessen: In Kitzbühel sorgte vor genau einem Jahr Dave Ryding für den ersten Sieg eines Engländers im Skiweltcup.

Die Österreicher: Sind hungrig auf Erfolg - allen voran: Manuel Feller, der in Kitzbühel immer besonders motiviert ist. Er wird das Rennen auch eröffnen, nachdem er zwei Jahre nicht in Kitzbühel am Start war. Einmal aber gewann er das "Ersatzrennen" in Flachau - im Vorjahr hatte ihn Corona ausgebremst. Auch Marco Schwarz will nach der selbst auferelegten "Pause" - er ließ die Abfahrten doch aus, zeigen, wie gut er drauf ist. Und außer diesen beiden kämpfen alle noch um WM-Tickets: Von Vizeweltmeister Adrian Pertl über Michi Matt, Fabio Gstrein und natürlich Johannes Strolz.