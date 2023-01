Das ist zu beachten: Das Wetter an diesem Wochenende samt den endlich eingetretenen Niederschlägen beschäftigt auch das Berner Oberland. Die klassische Abfahrt in Wengen wird es deswegen heute nicht geben: Aufgrund des starken Windes im oberen Teil wurde beschlossen, vom Reservestart zu starten. Also von dort, wo auch der gestrige Super-G gestartet wurde. Was in Wengen heißt, dass die Abfahrt wohl trotzdem rund 1:40 Minuten dauern wird.

Der Abschied: Das Rennen steht wohl im Zeichen des letzten Weltcupstarts von Beat Feuz in seiner Heimat. Der vierfache Wengen-Sieger will aber keine Show abziehen, sondern sich am liebsten mit einem weiteren Erfolg verabschieden, ehe er kommende Woche in Kitzbühel ganz aus dem Skizirkus verabschiedet.

Die Favoriten: Ja, Beat Feuz kann gewinnen. Aber der große Favorit ist Super-G-Sieger Aleksander Aamodt Kilde - zusammen mit dem gestrigen Überraschungszweiten Stefan Rogentin und natürlich Marco Odermatt. Aus ÖSV-Sicht ruhen alle Hoffnungen auf Vincent Kriechmayr, auch Daniel Hemetsberger zeigte sich im Training in Teilabschnitten stark. Und: Wenn Dominik Paris im Super-G auf Platz fünf fährt, dann ist mit ihm in der Abfahrt auch zu rechnen.