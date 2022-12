Das Abschlusstraining für die legendäre Abfahrt in Bormio lässt bereits erahnen, wer heute (11.30 Uhr) als ganz großer Favorit ins Rennen gehen wird. Aleksander Aamodt Kilde erwischte einen guten Lauf und ließ Mattia Casse (+1,13) und Matthias Mayer (+1,58) auf den Plätzen zwei und drei bereits weit zurück. Zwar werden die Karten im heutigen Rennen neu gemischt, der Sieg führt wohl trotzdem nur über den Führenden im Abfahrts-Weltcup. Auch wenn Daniel Hemetsberger (+2,23), Stefan Babinsky (+3,32), Otmar Striedinger (+4,37), Vincent Kriechmayr (+5,05) und Julian Schütter (+6,33, nach Torfehler) sicherlich noch Reserven für das Rennen auf der Stelvio haben. Das gilt wohl auch für das „Schweizer Taschenmesser“ Marco Odermatt.

Der Allrounder wartet weiterhin auf seinen ersten Abfahrtssieg, lag im Abschlusstraining mit dem 18. Platz 2,74 Sekunden hinter Kilde. Im Vorjahr war er bereits knapp dran, musste sich in Bormio als Zweiter nur Dominik Paris geschlagen geben. Nach der fast schon luxuriös langen Pause über die Weihnachtsfeiertage mit neun freien Tagen will der 25-Jährige voll ausgeruht angreifen.

Nicht mit dabei ist an diesem Wochenende Beat Feuz. Der Schweizer wird seine Karriere nach den Rennen in Kitzbühel beenden und wollte in Bormio seine Abschiedstournee starten. Eine Grippeerkrankung macht den Start des 35-Jährigen aber unmöglich.