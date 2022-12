Mikaela Shiffrin führte nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Semmering überlegen und rettete den Sieg in der Entscheidung über die Ziellinie. Für die ÖSV-Damen lief es hingegen überhaupt nicht nach Wunsch.

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat ihren fünften Weltcup-Sieg am Semmering ergattert. Die US-Amerikanerin setzte sich am Dienstag im Riesentorlauf mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova durch, Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+0,31). Für Shiffrin war es der insgesamt 78. Sieg auf der Weltcup-Bühne. Die ÖSV-Frauen prolongierten den Trend in dieser Disziplin: Wie zuletzt in Sestriere fuhr keine in die Top Ten, Beste war Katharina Liensberger als 13.

Den Grundstein legte Shiffrin vor 3.500 im Zuschauerraum schon im ersten Lauf, als sie mit Bestzeiten vor allem im oberen Streckenabschnitt beeindruckte und die zweitplatzierte Vlhova um 0,72 Sekunden distanzierte. Katharina Truppe (16./+2,70) bezeichnete die Vorstellung als "irre" und vermutete eine "Maschine" unter den Füßen der US-Amerikanerin. "Ich weiß nicht, was die da herunter getan hat - vielleicht ist sie auch einen anderen Lauf gefahren."

Am Mittwoch bereits nächster Riesentorlauf

Shiffrin ist mit nun disziplinenübergreifend fünf Siegen in dem Ressort vor den Toren Wiens die Rekordsiegerin. Die nächste Chance, die Bestmarke auszubauen, hat die 27-Jährige am Mittwoch. Dann geht es erneut in einem Riesentorlauf zur Sache. Am Donnerstag folgt ein Slalom.