Nach vier wetter- und klimabedingten Absagen gehen die Slaloms im nördlich vom Polarkreis gelegenen Levi problemlos über die Bühne. Minus acht Grad zeigte das Thermometer am Samstag, am Sonntag wurde es noch kälter. Mikael Shiffrin kam mit den Bedingungen bisher am besten zurecht, während Österreichs alpine Ski-Frauen einen Stotterstart im ersten Slalom hinlegten.

Auch im zweiten Bewerb am Sonntag zeigte sich die US-Amerikanerin stark, führt nach Durchgang eins vor der Deutschen Lena Dürr (+0,07) und Petra Vlhova aus der Slowakei (+0,10). Katharina Liensberger ist als beste Österreicherin auf Platz acht, hat aber schon 0,81 Sekunden Rückstand auf die Führende. Mit Katharina Truppe auf Platz 20 (+1,42) hat sich nur eine weitere Österreicherin für Durchgang zwei qualifiziert. Katharina Huber (+1,89) und Franziska Gritsch (+2,68) verpassten diesen ebenso, wie Magdalena Egger (+2,43) und Nina Astner (+4,36). Chiara Mair und Marie-Therese Sporer schieden aus.

Auf der Piste Levi Black, die sich eisiger als am Vortag präsentierte, einte fast alle ÖSV-Frauen ein massiver Rückstand bereits im flachen Startstück. Ganz anders die mit Nummer 26 gestartete Britin Charlie Guest, die mit Zwischenbestzeit aber wenige Tore vor dem Ziel ausschied. Der zweite Durchgang geht ab 13.15 Uhr/live ORF 1 in Szene.