Max Franz ist zurück in Österreich. Nun erwarten den Kärntner weitere Operationen, teilte der ÖSV am Freitag mit. Nach seinem verheerenden Sturz am vergangenen Sonntag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA), bei dem der Speed-Spezialist komplizierte Brüche an beiden Unterschenkeln erlitten hatte, wurde er am Freitag per Ambulanzflug von Vail nach Graz überstellt.

"Es wird ein langer und harter Weg zurück, aber ich bin guter Dinge", sagte Franz in einer Verbandsaussendung. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut." An den Sturz könne er sich noch gut erinnern, erzählte der 33-Jährige, der die gesamte WM-Saison ausfallen wird. Er bedankte sich bei allen Ersthelfern. Franz wird nun im AUVA Unfallkrankenhaus Steiermark-Standort Graz unter der Leitung von Jürgen Mandl weiter betreut.

In einem Instagram-Post meldete er sich am Abend dann selbst zu Wort: "Es ist extrem bitter! Die Saison ist für mich beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Unglaublich, wie viele Leute sich gemeldet haben, um zu helfen. Dafür bin ich mehr als dankbar!" Er sei, trotz der guten medizinischen Versorgung "froh, jetzt wieder in Österreich zu sein! Mit meinem Umfeld hier bin ich guter Dinge und bereit für die bevorstehende Zeit." Doch werde er sich trotzdem eine gewisse Zeit zurückziehen und sich auf seine Gesundheit konzentrieren. Abschluss: "Ihr hört von mir!"