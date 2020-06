"Armins Skikeller"Assingers Videoblog: Sind E-Biker bewegungsfaule Hundianer?

Facebook

Armin Assinger steigt in seinem Video-Blog "Armins Skikeller" auch einmal auf die Barrikaden - oder den Sessel © EL Media

Armin Assinger und sein Videoformat waren ebenso wie so vieles andere in Corona-Pause. Jetzt gibt es aber auch für "Armins Skikeller" den "Restart". Weniger als Skikeller, denn als Sommersportkeller, der ja ohnehin eine Garage ist. Aber das ist auch nicht wesentlich. Assinger wird also wieder zu allen möglichen (Sport-)Themen Stellung beziehen.

Erstes Thema: das Fahrradfahren, insbesondere jenes mit dem E-Bike. Oder die Frage, ob man auch trotz E-Unterstützung Sport betreibt - oder gerade deswegen. Der Kärntner jedenfalls, so viel sei vorweggenommen, ist Besitzer eines E-Bikes. Und nach der Krise, wie er sagt, "vor lauter Radlfahren so gut beinand, ich könnt' fast bei der Tour de France starten." Was das mit dem E-Bike und Marcel Hirscher zu tun hat - und warum sein Bruder und Ex-Abfahrtstrainer Roland Assinger einen Fuchsschwanz auspackt - all das gibt es in der neuen Folge von "Armins Skikeller", der jetzt ja ein "Sommersportkeller" ist - in der Garage.

Und hier die neueste Folge von "Armins Skikeller":

Armins Skikeller - Folge 17 Armins Skikeller - Folge 17