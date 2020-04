Facebook

Der ehemalige britische Skifahrer und heutige TV-Experte Graham Bell hat in seiner Isolation die "Streif" bezwungen.

Vom Dachboden ging es gleich in die "Mausefalle", ehe über das Stiegenhaus und das Wohnzimmer bis in die Küche gefahren wurde. Bell nannte die Abfahrt in Anlehnung an den Hahnenkamm"Hausenkamm". Seine Familienmitglieder zeigten sich... "begeistert...