Am 4. April steht am Kreischberg der "Kreischer", der längste Riesentorlauf der Welt", auf dem Programm. Dabei steht der Spaß im Vordergrund. 444 Teilnehmer mit unterschiedlichstem Material sind bereits angemeldet. Darunter Sportgrößen wie Christoph Sumann, Johnny Ertl und Mario Haas.

© (c) Tom Lamm

In Zeiten des Coronavirus darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Und eines ist garantiert: Am 4. April (8.30 Uhr) wird der Spaßfaktor am Kreischberg besonders hoch sein.