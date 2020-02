Ski Intern„Es mögen sich eben nicht alle Menschen“

Facebook

Das Rennen findet auf der Gerlitzen statt © KK

In der Innerkrems hätten heute zwei zum Landescup zählende Super-G-Rennen stattfinden sollen. Die werden nun aber auf der Gerlitzen ausgetragen. Das kritisiert ein Elternteil ganz besonders, weil seiner Meinung nach ein LSVK-Vorstandsmitglied beleidigt ist und die Rennen deshalb nicht in der Innerkrems gefahren werden. „Jeden Tag gibt es in irgendeinem Lager einen, der beleidigt ist. Heuer wurden schon viele Rennen an andere Austragungsorte verlegt. Für mich ist das ein Kasperltheater, das es aber schon immer gegeben hat“, stellt LSVK-Präsidentin Claudia Strobl-Traninger klar, „es mögen sich in unserem Universum eben nicht immer alle Menschen.“