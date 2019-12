Wegen der Wettervorhersagen kommt es am Wochenende bei den alpinen Ski-Weltcuprennen der Herren in Val d'Isere zu einem Programmtausch.

© GEPA pictures

Wegen der Wettervorhersagen, dem erwarteten Neuschneezuwachs am Freitag und der notwendigen Pistenpräparierungsmaßnahmen kommt es am Wochenende bei den alpinen Ski-Weltcuprennen der Herren in Val d'Isere zu einem Programmtausch. Der Slalom, der eine kürzere Piste benötigt, findet nun als erstes Rennen am Samstag statt (09.30/12.30), der Riesentorlauf am Sonntag (09.30/13.00, jeweils live ORF 1).