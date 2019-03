Facebook

Er startet jetzt eine Sängerkarriere © Facebook

Beim Weltcupfinale in Soldeu hat der Deutsche Felix Neureuther seine Karriere beendet und meinte, dass er Skirennen in Zukunft auch als Zuschauer vor Ort besuchen werde. Und einen Job als TV-Experte könne er sich auch gut vorstellen. "Ich bin ein Riesen-Fan und werde das immer sein und werde mitfiebern. Da freue ich mich sehr drauf." Was er in Zukunft also genau machen wird, ließ er offen. Aber jetzt verriet er zumindest, welches Abenteuer als nächstes bevorsteht.