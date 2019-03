Ein schwerer Sturz von Ragnhild Mowinckel hat am Dienstag das Abfahrtstraining der Alpinski-Damen beim Weltcup-Finale in Soldeu überschattet.

Ragnhild Mowinckel musste mit dem Akja abtransportiert werden © GEPA pictures

Für Ragnhild Mowinckel ist die alpine Skiweltcupsaison wenige Tage vor dem geplanten Ende vorbei. Die Norwegerin erlitt bei einem Sturz im Abfahrtstraining für das Weltcupfinale in Soldeu einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung. Bestzeit erzielte die Österreicherin Stephanie Venier vor den beiden Italienerinnen Nadia Fanchini und Sofia Goggia.

Auf Platz sechs folgte mit Ricarda Haaser die nächste ÖSV-Fahrerin. Nicole Schmidhofer, die in der Disziplinwertung vor Ramona Siebenhofer in Führung liegt, kam mit der späten Startnummer 19 mit 2,11 Sekunden Rückstand über Platz 16 nicht hinaus. Siebenhofer hatte an derselben Stelle wie Ragnhild Mowinckel Probleme und musste mit vermuteten Problemen am Skischuh abschwingen. Die beiden ÖSV-Asse werden die Abfahrts-Kugel am Mittwoch (12.00 Uhr/live ORF eins) untereinander ausmachen.