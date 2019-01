Daniel Yule fuhr zum zweiten Mal in Serie in Schladming auf den dritten Platz. Und der Schweizer war voll des Lobes für Schladming, die Fans - und vor allem Marcel Hirscher, denn er auf eine Stufe mit Roger Federer stellte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schweizer Daniel Yule zieht den Hut vor Hirscher: "Er ist in derselben Liga wie Federer!" © APA/ERWIN SCHERIAU

Daniel Yule war ganz aus dem Häuschen. Der Sieger des Nachtrennens in Madonna di Campiglio fuhr in Schladming zum zweiten Mal in Serie auf Platz drei, geschlagen nur vom entfesselten Marcel Hirscher und dem Franzosen Alexis Pinturault. Und nach dem Rennen war ihm die Begeisterung noch anzumerken. Über die Fans, den Nachtslalom. Aber auch die Bewunderung für Marcel Hirscher, den er adelte: "Für mich gehört Marcel zu den absolut größten Sportpersönlichkeiten des Jahrhunderts. Weltweit."

"Er ist einfach nur unglaublich. Er hat siebenmal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen und es wird wohl auch noch Nummer acht geben. Ich kenne keinen Sportler, in keiner Sportart, der das geschafft hat. Wer hat die Grenzen einer ganzen Sportart verschoben. Und das immer wieder", sagte der Mann aus der Westschweiz mit den englischen Eltern.

"Wir in der Schweiz haben da vielleicht Roger Federer, aber Marcel ist definitiv in derselben Kategorie. Ich kenne einfach niemand, der mit so einer Konstanz dominiert. Das ist einfach nur beeindruckend, wie er reagiert, wenn er herausgefordert wird. Er hat immer eine Antwort, wird immer noch besser." Und deshalb sei er eben der Überzeugung, dass Hirscher vielleicht sogar die größte Sportpersönlichkeit sei. Ein wahrlich großes Lob.

Nightrace Schladming: Das Ski-Spektakel in Bildern Gepa GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA Gepa APA APA APA APA 1/40

Schladming: Promis beim Nightrace

Fanmeile in Schladming: Die schrägsten Fans des Nightrace 2019