Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Danklmeier © APA/HANS KLAUS TECHT

Des einen Freud, des anderen Leid. Daniel Danklmeier überzeugte die ÖSV-Herrentrainer mit seinem Sieg in der Europacup-Abfahrt am Dienstag sowie den Plätzen drei und vier in den beiden Trainingsläufen für die Weltcup-Abfahrt und wird statt Romed Baumann die Abfahrt am Freitag und am Sonntag den Super-G in Angriff nehmen.

Baumann hatte hingegen im ersten Training nach der Steilhang-Ausfahrt abgeschwungen, heute war er - abgesehen vom beinahe gestürzten Matthias Mayer - als 31. der schlechteste Österreicher im zweiten Training.

"Ich habe gehofft, dass ich fahren darf. Es war im Herbst nicht leicht, da bin ich nicht ins Fahren gekommen. Aber auf einmal legt es den Schalter um, die Abstimmung passt, alles geht leichter. Im Rennen darf man nur nicht mehr versuchen als im Training. Favorit bin ich sicher keiner, mit Top 20 wäre ich zufrieden", freute sich der Steirer Danklmeier.

Aufgebot der ÖSV Herren für Kitzbühel Abfahrt am Freitag: Matthias Mayer

Vincent Kriechmayr

Max Franz

Hannes Reichelt

Otmar Striedinger

Christian Walder

Daniel Danklmaier

Johannes Kröll

Christopher Neumayer Slalom am Samstag: Marcel Hirscher

Michael Matt

Manuel Feller

Marco Schwarz

Christian Hirschbühl

Johannes Strolz

Marc Digruber

Fabio Gstrein

Matthias Graf Super-G am Sonntag: Matthias Mayer

Vincent Kriechmayr

Max Franz

Hannes Reichelt

Otmar Striedinger

Christian Walder

Daniel Danklmaier

Johannes Kröll