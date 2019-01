Die Kleine Zeitung berichtet live von den Vorbereitungen zum Schladminger Nachtslalom auf der Planai. Was sich in der WM-Stadt bis zum Rennstart am Dienstag (1. Lauf 17.45 Uhr/ 2. Lauf 20.45 Uhr) alles tut - mit vielen Fotos und Videos!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Der Countdown für das Nightrace 2019 läuft - an dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was sich Schladming so auf, aber auch abseits der Piste so tut.

Schon gelesen?