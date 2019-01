Schwerer Sturz in Kitzbühel

Daniel Danklmaier bei der Steilhang-Einfahrt © GEPA pictures

Es war ein Streif-Zug light und der erste österreichische Sieg der Kitzbühler Skiwoche ist perfekt. Der Steirer Daniel Danklmaier gewann die Europacup-Abfahrt mit Start bei der Mausefalle und Ziel am Oberhausberg in 1:21,19 vor den beiden Schweizern Nils Mani (+0,35) und Lars Rösti (+0,40).

Der 25-jährige Danklmaier hatte schon in den Trainingsläufen dominiert und hat mit dem Sieg gute Chancen auf einen Platz in den ÖSV-Aufgeboten für den Super-G und die Hahnenkamm-Abfahrt am Freitag und Samstag auf der Streif. Das mit immerhin 18.000 Euro dotierte Rennen war nach dem Sturz des Italieners Federico Paini (Verdacht auf Knieverletzung) wegen einer Helikopter-Taubergung für längere Zeit unterbrochen.

Heute folgt in Kitzbühel das erste Training der Weltcup-Asse - hoffentlich ohne Sturz. Denn schwere Stürze gab es in Kitzbühel in der Vergangenheit schon einige.