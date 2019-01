Facebook

Lindsey Vonn war der Verzweiflung nahe © AP

Es war möglicherweise das letzte Rennen einer großartigen Karriere. Lindsey Vonn ging auch im Super-G von Cortina aufs Ganze, verpasste jedoch ein Tor und zeigte sich im Ziel völlig gebrochen. Unter Tränen sprach die Amerikanerin von einem sofortigen Rücktritt. Die Schmerzen seien einfach zu groß, fügte sie hinzu.

"Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter", stammelte Vonn im ORF-Interview. "Es wird schwierig. Die Schmerzen sind zu viel."

Auf die Nachfrage, ob es vielleicht ihr letztes Rennen gewesen sein könnte, meinte Vonn mit tränenerstickter Stimme auf Englisch: "Ja, ich glaube." Sie müsse aber noch darüber nachdenken. "Ich kann nicht gehen mit 50 oder 40. Ich muss wirklich alles überlegen und schauen."

Ski alpin: Lindsey Vonn: Bilder einer großen Karriere In unnachahmlichem Stil (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Noch als Lindsey Kildow mir ihrem späteren Ehemann Thomas Vonn, von dem sie sich 2011 wieder trennte (c) GEPA pictures/ Oskar Hoeher Ein Modell für die Fotografen (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Mit Aksel-Lund Svindal (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Ein glamouröses US-Skiduo: Lindsey und Julia Mancuso (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Olympisches Abfahrtsgold in Vancouver 2010 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Bittere Momente mit der schweren Verletzung bei der Ski-WM 2013 in Schladming (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Gewaltiges Aufsehen erregte die Beziehung mit Golf-Superstar Tiger Woods (c) GEPA pictures/ USA TODAY Sports Immer in Position (c) GEPA pictures/ XPB Images Mit ihrem Vierbeiner Lucy (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Ein Bild aus früheren Tagen mit Liechensteins Marco Büchel (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Neckisch (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Elegant (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl Erinnerungen an einstige Gefährtinnen: Maria Höfl-Riesch (links) und Anja Pärson (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Die erste große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup 2008 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Mit Österreichs Speed-Queen Renate Götschl (links) auf dem Siegerbild (c) GEPA pictures/ A. Panzenberger Mit Co-Weltcupsieger und US-Ski-Hero Bode Miller (c) GEPA pictures/ Hans Simonlehner Auch im Slalom machte sie gute Figur, es gab zwei Weltcupsiege (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien WM-Gold 2009 in Val d`Isere (c) GEPA pictures/ Walter Luger Der 82. und letzte Weltcupsieg 2018 in Aare (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Tränen in Cortina bei der Ankündigung des Abschieds (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 1/21

Ursprünglich hatte Vonn angekündigt, die laufende Saison noch zu Ende fahren zu wollen. In Cortina hatte sie an diesem Freitag ihr jüngstes Comeback nach einer weiteren Knieverletzung gegeben. Bei einem Trainingssturz hatte sich die 34-Jährige im vergangenen Jahr erneut eine Bänderverletzung zugezogen. Vonn hat in Cortina im Laufe ihrer Karriere zwölf Weltcup-Siege gefeiert - mehr als jede andere Athletin.

Hart im Nehmen

Bei einem Trainingssturz hatte sich die Siegerin von 82 Weltcup-Rennen im vergangenen Jahr erneut eine Bänderverletzung zugezogen. Mehrmals war ihre beeindruckende Laufbahn durch Kreuzbandrisse und Knochenverletzungen unterbrochen worden, nun im Karriere-Finish häuften sich die verletzungsbedingten Auszeiten. Das erschwerte das letzte große Ziel von Vonn, die den Rekord des Schweden Ingemar Stenmark, der 86 Weltcup-Siege erreicht hat, unbedingt noch brechen wollte.

In den beiden Comeback-Abfahrten am Freitag und Samstag lief es für die Athletin aus Minnesota nicht nach Wunsch. Unter großen Schmerzen, wie sie betonte, belegte sie die Plätze 15 und neun. Sie habe auf der Tofana, einer ihrer Lieblingspisten, nie voll attackieren können. Auch am Sonntag im Super-G nicht, den ihr Trainer, der Salzburger Alexander Hödlmoser, gesteckt hatte.

"Mein Körper hindert mich, das zu tun, was ich möchte", teilte Vonn am Sonntag gegenüber Journalisten mit. "Ich bin nicht mehr in der Lage, so zu fahren, wie ich es will und kann. Ich weiß wirklich nicht, was ich im Moment tun soll." Am kommenden Wochenende stehen in Garmisch-Partenkirchen noch eine Abfahrt und ein Super-G an. Danach ist für die Speed-Athletinnen schon die alpine Ski-WM in Aare der nächste Programmpunkt. "Ich bin nicht sicher, ob ich in Garmisch sein werde", sagte Vonn. Sie werde in den kommenden Tagen "einige harte Entscheidungen" treffen müssen.