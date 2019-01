Kleine Zeitung +

Der erste Sieg Siebenhofers Mama war bei der Premiere dabei - heute folgt Abfahrt II

Ramona Siebenhofer zweifelte schon an ihren Fähigkeiten. Zu Unrecht: In Cortina feierte die 27-Jährige ihren ersten Sieg im Weltcup – vor den Augen ihrer Familie. Und heute folgt ab 10.30 Uhr die zweite Abfahrt in Cortina.