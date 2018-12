Facebook

© GEPA pictures

Sandro Viletta hatte einen ganz großen Moment in seiner Karriere: Der Schweizer wurde bei den Olympischen Spielen 2014 Sieger in der Super-Kombination und wurde dafür von den Eidgenossen gefeiert. Weitere Großtaten wie eine Kugle blieben ihm allerdings verwehrt und so stehen neben Gold in Sotschi noch sechs schweizerische Meistertitel und ein Weltcupsieg in seiner Vita. Das ist wohl hauptsächlich auf sein riesiges Verletzungspech zurückzuführen.

Nachdem er von starken Rückenschmerzen geplagt wurde, musste der 32-Jährige innerhalb von 15 Monaten zwei Kreuzbandrissen hinnehmen. Der jüngste geschah bei im März bei einem Europacup in Kvitfjell. "Meine letzte Reha ist sehr gut verlaufen. Und nach den ersten Ski-Tagen im Herbst war ich zuversichtlich, dass mir das Comeback gelingt", sagte er dem Blick, "nach den vielversprechenden Tests auf dem Gletscherschnee bin ich in den November-Trainings auf dem harten, aggressiven Kunstschnee überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Bei diesen Verhältnissen sind die Skier viel mehr mit mir gefahren, als ich mit den Skiern. Sehr wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein nach den vielen Verletzungen dafür gesorgt, dass ich eine Schutzhaltung einnehme. Dadurch war ich in den letzten Trainingseinheiten viel zu passiv."

Der schwere Sturz von Marc Gisin (Nach Horror-Sturz - Die genaue Diagnose von Marc Gisin ist da) habe keinen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt. "Ich habe mich schon ein paar Tage vor Gisins Sturz für den Rücktritt entschieden. Aber der Unfall von Marc hat mir gezeigt, dass meine Entscheidung absolut richtig ist. Gisin ist so schwer gestürzt, obwohl er Top-Fit war. Deshalb kann ich mir ausmalen, was mit mir hätte passieren können, wenn ich in meinem jetzigen Zustand weitergemacht hätte."