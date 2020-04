Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Dominik Landertinger © GEPA

Der erste Schuss, wann immer er auch gefallen sein mag, ging nicht nach hinten los, er war die Initialzündung für ein sehr erfolgreiches Sportlerdasein. Erst am 19. Februar dieses Jahres war Dominik Landertinger mit WM-Bronze über 20 Kilometer in Antholz Gewehr bei Fuß gestanden. Der inzwischen 32-Jährige hatte nicht nur einen weiteren Meilenstein in seine Laufbahn gesetzt, sondern auch die österreichische Biathlon-Ehre vor dem Makel einer medaillenlosen Weltmeisterschaft sowie einer Saison ohne Podestplatzierung bewahrt. Nun lässt Landertinger die Scheibenwelt hinter sich.