ESV Vornholz sicherte sich den Meistertitel © Franz Taucher/BÖE

Was für ein Wochenende für die Damen des ESV Vornholz: In Neumarkt an der Raab wurde anlässlich des 50-jährigen Bestandjubiläums des ESV Neumarkt die Österreichischen Stocksport-Meisterschaften im Mannschaftsspiel der Damen ausgetragen. Und da haben die Steirerinnen aufgezeigt:

Das Quintett Simone Steiner, Julia und Nicole Feichtgraber, Luise Storer und Elfriede Glatz hat nach dem Sieg in der Vorrunde im Halbfinale die Konkurrentinnen aus St. Veit im Mühlkreis besiegt und im Endspiel wurde schließlich Finalgegner Neustift mit 30:18 klar geschlagen. Söding, Gratkorn und Weiz Nord holten sich die Plätze sieben bis neun.