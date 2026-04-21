Es war Tobias Willimek, der in Ried den Schlussstrich unter eine Partie zog, die von seinen Hartbergern dominiert und klar 3:0 gewonnen wurde. Geht es nach dem baumlangen Außenangreifer, werden die Oststeirer am Dienstag (20.20 Uhr, ORF Sport+) den zweiten Sieg in der „Best of seven“-Serie um die heimische Meisterschaft holen. „Wir müssen einfach Selbstvertrauen haben und das spielen, was wir können“, sagt er und mahnt: „Wir dürfen nicht darauf warten, dass sie uns was schenken, sondern müssen selbst von Beginn an konsequent spielen.“ Die Niederlage im ersten Duell war den Oststeirern Warnung genug, und ein zweites Mal wollen sie im „Haifischbecken“ nicht verlieren.

Das zweite Spiel in Ried stellte auch den Trainer ob des Auftretens seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Wir haben zwar noch nicht so gespielt, wie wir es in dieser Saison schon gezeigt habe“, sagt Trainer Markus Hirczy, „aber wir sind mit der richtigen Mentalität nun in der Serie angekommen und die gesamte Mannschaft hat kämpferisch eine Wahnsinnsleistung abgeliefert.“ Dennoch hat das Duell für ein Nachspiel. 14 Hartberger Schlachtenbummler waren dem Gegner in der ausverkauften Halle scheinbar einfach zu laut, machten zu viel Stimmung. Kurzerhand sind künftig alle „lärmerzeugenden Geräte“ in der Rieder Halle verboten, wie in einem Posting des oberösterreichischen Vereins verkündet wurde. „Unsere Fans waren einfach so viel lauter“, sagt Willimek mit Stolz, „für uns als Spieler ist es wie ein siebenter Mann auf dem Feld. Diese Stimmung pusht einfach und bringt dich als Team dazu, noch mehr zu geben“, sagt er. Ihm persönlich taugt es, wenn die Fans laut sind. „Es verleiht dir noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn die Fans hinter dir stehen, egal, was passiert.“

Hartbergs Vereinsboss Markus Gaugl kann die Entscheidung des Gegners nicht nachvollziehen: „Es war schon etwas befremdlich. Immerhin hatten wir vorab gefragt und uns wurde gesagt, dass wir zwei Trommeln mitnehmen dürfen. Wenn das die Hausordnung ist, dann halten wir uns natürlich dran.“ In Hartberg heißt es unterdessen nicht nur heute: Voll-umme – volle Lautstärke, denn das Haifischbecken soll wieder zum Hexenkessel werden. „Wir werden die Mannschaft mit dem Fanklub wie gewohnt unterstützen“, sagt Gaugl, der für das Lärmverbot wenig übrig hat. „Wir hatten im Europacup die Polen hier mit 500 Fans. Die haben einen ordentlichen Radau gemacht. Aber auch das hat gut funktioniert und im Volleyball wird ja keiner beschimpft. Ich frage mich da schon, wie die Rieder das machen werden, wenn sie nächste Saison im Europacup spielen und die richtig heißblütigen Fans kommen.“ Die eigenen Fans können am Dienstag schon etwas früher in die Halle. Die öffnet ihre Tore bereits um 17.30 Uhr, und um die Zeit bis zum ersten Service aufzulockern, werden kulinarische Schmankerl aufgewartet.