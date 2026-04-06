Kurz bevor das Startgitter zu Boden fiel, heulten die Motoren der 40 aufgefädelten Maschinen laut auf. Doch so richtig laut wurde es erst, als sich Michael Kratzer in der Königsklasse MX Open an die Spitze des Feldes gesetzt hatte. „Da hat es mir während der Fahrt unter der Montur die Ganslhaut aufgezogen. Das war unglaublich.“ Die Tausenden von Fans peitschten den Baierdorfer regelrecht an, als er die Honda um den ruppigen und staubigen Parcours des Schoberberges trieb. Kratzer siegte nicht nur, er dominierte den Saisonauftakt. „Dass ich vom ersten Training bis zum zweiten Lauf vorne bin, habe ich hier noch nie geschafft“, sagt der Steirer. Der Wind der vergangenen Tage hatte den Boden kräfteraubend hart werden lassen.

So wurden die ersten Läufe der Staatsmeisterschaft zur Schwerstarbeit für die Protagonisten der vier Klassen. Kratzer zeigte in beiden Rennläufen sein Talent und gewann beide mit einem respektablen Vorsprung auf Michael Sandner (Husqvarna). Mit einem Stundenmittel von 58,3 Kilometern und 57,2 Kilometern bretterte er jeweils 18 Mal über die 1550 Meter lange Schleife. Damit war er deutlich schneller als bei seinem Laufsieg im Vorjahr (52,35 Schnitt) und im zweiten Lauf konnten überhaupt nur fünf Fahrer eine Überrundung verhindern. „Es tat richtig gut, zu sehen, dass das Tempo auf dem Moped stimmt und die Maschine und der Körper funktionieren“, sagt Kratzer, den die Nachwehen einer starken Viruserkrankung immer wieder schwächen.

Dem Anfang der Saison wohnt auch ein Ende inne: Nach 20 Jahren nimmt mit dem Rennleiter in Paldau eine der prägendsten Personen des Geschehens seinen Hut. Direkt neben der Ziellinie, wo die Sicht auf die gesamte Strecke frei ist, hat er am Ostermontag stets seinen Dienst versehen: „Jetzt bin ich alt genug, um aufzuhören und es braucht einfach frischen Wind“, sagt Stefan Karner und lacht. „Eigentlich wollte ich schon vor fünf Jahren aufhören, aber da hat es mir niemand geglaubt.“ Er ist die Schaltzentrale, der Brennpunkt des Rennens und die Verbindung zwischen Fahrern, den Funktionären der AMF (Austrian Motorsport Federation) und dem Veranstalter. Dabei musste er permanent nicht nur Fachwissen, sondern vor allem auch Fingerspitzengefühl beweisen. „Wenn was passiert, ist der Rennleiter der Erste, den es danach erwischt.“

Denn es galt stets in heiklen Situationen, etwa bei schweren Stürzen, binnen Sekunden wichtige Entscheidungen zu treffen. Von der Last der Verantwortung ganz zu schweigen. Mit den Jahren wurde die Aufgabe immer fordernder. „Die Strecke in Paldau ist die anspruchsvollste in der Staatsmeisterschaft und es wird aufgrund des Ehrgeizes und des Einsatzes der Fahrer immer brutaler und schwieriger.“ Doch stand ihm an seinem letzten „Arbeitstag“ bereits sein Nachfolger zur Seite und ihm übergab er symbolisch auch die Zielflagge: Sohn Jan wird nun das Zepter schwingen. Schmankerl aus all den Jahren will er keines nennen, weil: „In Paldau ist es jedes Jahr einfach wunderschön und es sind Leute dabei, mit denen ich schon in die Schule gegangen bin. Und so etwas macht man nur, wenn man es richtig gerne macht.“