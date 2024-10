Chiara Wade hat das Stockschießen in die Wiege gelegt bekommen. Ihre ganze Familie betreibt den Sport, ihre Mutter Anita ist ebenso mehrfache Staatsmeisterin wie ihr Bruder Kilian. So war der Weg für die 19-Jährige geebnet und im Alter von zehn Jahren begann sie mit dem Sport. „Man muss immer entspannt bleiben, einen klaren Kopf bewahren und sich immer weiterentwickeln, das gefällt mir am Stockschießen“, erklärt sie. Doch auch sie braucht sich mit ihren Erfolgen nicht zu verstecken. Dieses Jahr krönte sich Wade zur zweifachen U23-Europameisterin im Einzel und im Mixed mit ihrem Bruder, dazu wurde sie bereits österreichische Meisterin in der U19 und Vizemeisterin in der U23. Nächstes Jahr wartet auf sie der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere, die Weltmeisterschaft findet in der steirischen Heimat statt, organisiert von ihrem Vater. „Ich will Weltmeisterin werden. Beim Stockschießen ist es zwar immer sehr tagesformabhängig, aber es ist etwas sehr Besonderes. Natürlich bin ich noch etwas aufgeregter, weil die WM zu Hause ist“, sagt Wade.