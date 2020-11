ATP-Finals: Thiem vs. Medvedev sowie Doppel-Finale mit Melzer heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft heute im Endspiel der ATP-Finals auf Daniil Medwedew! Sein Landsmann Jürgen Melzer tritt gemeinsam mit Edouard Roger-Vasselin gegen Wesley Koolhof und Nikola Mektic im Doppel-Finale an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Endspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

ATP-Finals: Der Zeitplan am heutigen Sonntag

Das Doppelfinale Melzer/Roger-Vasselin vs. Koolhof/Mektic startet um 16.30 Uhr, das Einzelfinale Thiem vs. Medvedev folgt im Anschluss, jedoch nicht vor 19 Uhr.

ATP-Finals: Die Ergebnisse im Halbfinale

Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin waren als achtes Team bei acht Teilnehmern gesetzt zu Turnierbeginn, stehen aber nun im Doppelfinale der ATP-Finals in London. Ihre Gegner Wesley Koolhof und Nikola Mektic waren am einzigen Halbfinale beteiligt, das in zwei Sätzen und ohne Tiebreak endete. Das Duo bezwang Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6:3, 6:4.

Spieler Ergebnis Spieler Konkurrenz Rajeev Ram /

Joe Salisbury 7:6, 3:6, 9:11 Jürgen Melzer /

Edouard Roger-Vasselin Doppel Wesley Koolhof /

Nikola Mektic 6:3, 6:4 Marcel Granollers /

Horacio Zeballos Doppel Dominic Thiem 7:5, 6:7, 7:6 Novak Djokovic Einzel Daniil Medvedev 3:6, 7:6, 6:3 Rafael Nadal Einzel

ATP-Finals: Die Endspiele heute live im TV und Livestream sehen

Die ATP-Finals sind in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt alle Matches aus London in diesem Jahr live und in voller Länge mit den Kommentatoren Stefan Hempel, Paul Häuser und Marcel Meinert sowie Experte Patrik Kühnen. Das Doppelfinale läuft auf Sky Sport 4 , Thiem vs. Medvedev folgt auf Sky Sport 2 .

Kunden des Pay-TV-Senders können die beiden Endspiele auch mit der "Sky Go"-App im Livestream sehen , anderenfalls könnt Ihr das Sky Ticket erwerben und live dabei sein.

ATP-Finals: Die Endspiele heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr trotzdem nichts verpassen: Die SPOX-Liveticker sind live für euch dabei und geben euch minütliche Updates mit den spannendsten Entwicklungen aus London.

ATP-Finals: Die Einzel-Gruppen im Überblick

Medvedev und Thiem haben in ihren Gruppen jeweils den ersten Platz belegt. Medvedev hat noch kein Match bei den ATP-Finals verloren, in der Gruppenphase gab er nicht einmal einen einzigen Satz ab.

Gruppe Tokyo 1970

Pos. Spieler Matches Sätze Spiele 1 Daniil Medwedew 3:0 6:0 36:19 2 Novak Djokovic 2:1 4:2 24:13 3 Alexander Zverev 1:2 2:5 32:37 4 Diego Schwartzman 0:3 1:6 23:40

Gruppe London 2020

Pos. Spieler Matches Sätze Spiele 1 Dominic Thiem 2:1 4:3 40:33 2 Rafael Nadal 2:1 4:3 38:40 3 Stefanos Tsitsipas 1:2 4:5 44:46 4 Andrey Rublev 1:2 3:4 33:36

ATP-Finals: Preisgelder und Punkte

Die Preisgelder für das Doppel werden pro Team ausgezahlt - die Spieler müssen es sich teilen.