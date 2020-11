Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Tag 5 heute live im TV und Livetsream

Tag fünf des Grand Slam of Darts steht an und die Gruppenphase liegt endlich hinter uns. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Achtelfinale heute live im TV und Livestream sehen könnt. Unter anderem sind Simon Whitlock und Dave Chisnall im Einsatz.

© imago images / Michael Cullen

Grand Slam of Darts, Tag 5: Die Spiele im Überblick

Den Start machen Dimitri Van den Bergh und Jonny Clayton, ehe Dave Chisnall und Jose de Sousa den Abend beenden. Vorher sind noch James Wade und Simon Whitlock im Einsatz.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 20 Uhr Dimitri Van den Bergh Jonny Clayton James Wade Ian White Simon Whitlock Adam Hunt Dave Chisnall Jose de Sousa

Grand Slam of Darts: Die restlichen Achtelfinalisten

Devon Peterson

Damon Heta

Rob Cross

Gewyn Price

Michael Smith

Gary Anderson

Michael van Gerwen

Nathan Aspinall

Grand Slam of Darts: Das Achtelfinale heute live im TV und Livestream

DAZN bietet zu allen heutigen Spielen eine Live-Berichterstattung an. Der Streamingdienst zeigt das gesamte Turnier live in voller Länge. Als Kommentator ist natürlich Elmar Paulke, auch als "die Stimme des Darts" bekannt, im Einsatz. Unterstützt wird er von den beiden Experten Rene Eidams und Sarah Milkowski.

Darüber hinaus könnt Ihr das Achtelfinale des Grand Slam of Darts bei Sport1 sehen. Der Privatsender bietet außerdem einen kostenlosen Livestream an.

Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Modus

Anders als in der Gruppnphase reichen nicht mehr fünf gewonnene Legs für einen Sieg. Stattdessen gilt ab heute der Modus "Best of 19 Legs", ab dem Viertelfinale sogar "Best of 31 Legs".

Das Besondere an diesem Turnier ist, dass sowohl Dartsprofis aus der PDC (Professional Darts Corporation) als auch aus der BDO (British Darts Organisation) teilnehmen. Im vergangenen Jahr gewann Gerwyn Price gegen Peter Wright im Finale.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse von gestern

Am vergangenen Donnerstag gab es eine große Überraschung. Weltmeister Peter Wright hätten gegen Devon Petersen drei Legs für den Einzug in das Achtelfinale gereicht, doch Snakebite verlor nach einem schwachen Auftritt deutlich mit 2:5. Deutschland Hoffnung Gabriel Clemens schied nach einer verdienten Niederlage gegen Adam Hunt aus.