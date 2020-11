2. Liga, 8. Spieltag: Darum finden heute keine Spiele statt

Am kommenden Wochenende steht in der 2. Liga der 8. Spieltag auf dem Programm. Spiele gibt es am heutigen Freitag allerdings keine. Warum dies so ist, verraten wir Euch hier.

2. Liga: Warum finden heute keine Spiele statt?

Dass die 2. Liga, wie auch die Bundesliga, erst morgen in ihren 8. Spieltag startet, hat einen einfachen Grund: Aufgrund der zurückliegenden Länderspiele sollen die Akteure noch einen Tag länger regenerieren dürfen.

Noch am Mittwoch standen zahlreiche Partien in der Nations League, der WM-Qualifikation oder bei den Nachwuchsmannschaften auf dem Spielplan, auch Nationalspieler der Zweitligisten waren im Einsatz. Unter anderem spielten am Dienstag die HSV-Profis Manuel Wintzheimer, Josha Vagnoman und Stephan Ambrosius für die deutsche U21.

2. Liga: Die Partien am 8. Spieltag im Überblick

Vier Spiele stehen jeweils am Samstag und Sonntag in der 2. Liga an: Fortuna Düsseldorf will sich gegen den SV Sandhausen aus dem Tabellenkeller befreien, Spitzenreiter HSV trifft im Topspiel auf den VfL Bochum.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 21.11. 13 Uhr Eintr. Braunschweig Karlsruher SC 21.11. 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 21.11. 13 Uhr SC Paderborn 07 FC Sankt Pauli 21.11. 13 Uhr Fortuna Düsseldorf Sandhausen 22.11. 13.30 Uhr Würzburger Kickers Hannover 96 22.11. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Jahn Regensburg 22.11. 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SV Darmstadt 98 22.11. 13.30 Uhr Hamburger SV VfL Bochum 23.11. 20.30 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg

2. Liga: Der 8. Spieltag live im TV und Livestream

Die Spiele der 2. Liga sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt wie gewohnt auch am 8. Spieltag alle Partien live und in voller Länge. Am Samstag und Sonntag steht neben den Einzelspielen auch eine Konferenzschaltung - jeweils auf Sky Sport Bundesliga 2 HD - bereit, mit der Ihr kein Tor verpasst.

Als Sky -Kunde könnt Ihr neben der Übertragung im TV auch auf einen Livestream via Sky Go zurückgreifen. Als Nicht-Abonnent könnt Ihr via Sky Ticket in Form eines Monatspasses live dabei sein.

2. Liga: Alle Spiele im SPOX-Liveticker verfolgen

Ihr wollt bei der 2. Liga live mitfiebern, habt aber kein Pay-TV-Abo? Dann schaut doch bei SPOX vorbei! Wir tickern für Euch sämtliche Partien aus dem deutschen Profifußball live und ausführlich.

Hier geht's zum Konferenzticker am Samstag.

Hier geht's zum Konferenzticker am Sonntag.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Aufsteiger Würzburg steht mit einen Zähler aus sieben Spielen bereits abgeschlagen am Tabellenende - und hat in der noch jungen Saison bereits zwei Trainer entlassen.