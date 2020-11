ATP-Finals: Dominic Thiem gegen Andrey Rublev im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

© GEPA

Auch im letzten Jahr hatte Dominik Thiem nach feststehendem Halbfinal-Einzug das letzte Gruppenspiel verloren, damals gegen Matteo Berretini. Heute unterliegt er Andrey Rublev, der damit den dritten Sieg in Folge gegen die Nummer drei der Welt einfahren kann.

Bis auf eine enge Phase im zweiten Satz war Rublev der bessere Spieler, bei Thiem fehlte die Spannung und er konnte Rublev nur selten in Bedrängnis bringen. Besonders hervorzuheben ist die starke Quote von 80 Prozent erreichter Punkte nach ersten Aufschlag, das war der Grundstein für seinen Erfolg. Rublev kann sich erhobenen Hauptes von den ATP-Finals verabschieden, während Thiem nach kurzer Verschnaufpause am Samstag entweder auf Sascha Zverev oder Novak Djokokiv trifft und um den erneuten Finaleinzug spielt. Bis bald!

Dominic Thiem - Andrey Rublev im Liveticker: 2:6, 5:7

2:6, 5:7: Rublev haut zum Abschluss ein Ass heraus und gewinnt den zweiten Satz mit 7:5! Damit geht auch das Match in zwei Sätzen an den Russen.

2:6, 5:6: Und dann dieses Geschenk, autsch! Thiem ist zeitig am Netz und spielt den Volley überlegt gegen Rublevs Laufrichtung kurz und cross. Aber zu lang! Der Ball ist im Aus und Rublev ballt die Faust, er führt 6:5 und ist sicher im Tiebreak. Aber er kann jetzt bei eigenem Aufschlag auch den Sack zumachen!

2:6, 5:5: Aus einem Trainingsspiel für Rublev ist ein enges und gutes Match geworden! Eine enge Rally endet mit einer Rückhand longline von Thiem, die an der Netzkante hängen bleibt. Das ärgert ihn sehr, denn Rublev hat wieder den Breakball!

2:6, 5:5: ...und setzt dann die Achterbahn mit einem Ass fort. Keiner will dieses Spiel herschenken!

2:6, 5:5: Auch die nächste Chance auf ein Break kann Rublev nicht nutzen, Thiem sieht, dass dessen Rückhand knapp im Aus landet und lässt den Ball vorbei. Doch dann gewährt er dem Russen die nächste Möglichkeit...

2:6, 5:5: Thiem hat Glück, dass Rublev seinen Stoppball zwar erläuft, aber nicht mehr um den Netzpfosten herumgedreht bekommt. Doch auch als Thiem sich dann einen Spielball erspielt, geht Rublev voll drauf und verhindert den Spielgewinn des Österreichers. Wieder Einstand!

2:6, 5:5: Beim Einstand unterläuft Thiem sein erst zweiter Doppelfehler, während Rublev noch gar keinen hatte. Das ist keine große Zahl, aber zu diesem Zeitpunkt äußerst ungünstig.

2:6, 5:5: Rublev hat sich vom kurzen Schock erholt und holt sich das Spiel zum 5:5 glatt und schnell. Kann Thiem seinen Lauf jetzt dennoch fortsetzen?

2:6, 5:4: Und genau das tut er auch! Wo hat Thiem den plötzlich diese Energie-Spritze gefunden? Ihm und seinem Team wird es egal sein, denn nun ist der Druck bei Rublev, der schon wie der sichere Sieger wirkte. Er serviert nun gegen den Satzverlust.

2:6, 4:4: Ausgleich! Kein Witz, Thiem bekommt die Breakchance und nutzt sie sofort! Das war so nicht absehbar, auch für Rublev nicht, dem das so gar nicht schmeckt. Nun kann Thiem sogar wieder in Führung gehen.

2:6, 3:4: Thiem winkt enttäuscht ab, als er eine Vorhand longline ohne jede Not ins Netz setzt. Ist das schon die Vorentscheidung?

2:6, 3:4: Mit Wut im Bauch tütet Thiem per Schmetterball am Netz das Spiel zum 3:4 ein. Sein eigener Auftritt schmeckt ihm überhaupt nicht, aber es sieht nicht danach aus, als ob er das Ruder noch herumreißen könnte.

2:6, 2:4: Das ist eine absoluter Klassenunterschied vor allem beim Aufschlag des Russen. Nur sechs Punkte hat er Thiem bislang in diesem Match gestattet und noch keine Breakpunkte zugelassen. Es steht 4:2 und jetzt muss Thiem Gas geben.

2:6, 2:3: Immerhin vermeidet Thiem dieses Mal das Doppelbreak. Er kann auf 2:3 verkürzen, aber es ist ein langer Weg zum möglichen dritten Satz.

2:6, 1:3: So richtig Spannung ist nicht drin bei Thiem. Relativ kraftlos lässt er einen Aufschlag von Rublev ins Netz abprallen. Das führt zum 3:1 für den Russen, der sich bereits jetzt besser verkauft hat als in den beiden Matches davor.

2:6, 1:2: Wow! Rublev nutzt die zweite Chance mit einem sehenswerten Passierball mit der Vorhand longline. Thiem hatte ihn weit in die Ecke geschickt, doch der Russe ist hier der aktivere Spieler und so kann er auch aus dieser Situation noch etwas herausholen. Er führt mit 2:1 und hat es nun selbst in der Hand.

2:6, 1:1: Starke Netz-Rally! Rublev schickt Thiem ans Netz und wird dann seinerseits nach vorne geholt. Er ist aber flink genug und zirkelt die Filzkugel noch am vorne stehenden Österreicher vorbei ins Feld. Einstand!

2:6, 1:1: Rublev gleicht mit Ass Nummer 7 im Match zum 1:1 aus. Nun muss Thiem wieder vorlegen.

2:6, 1:0: Nun läuft Rublev also erstmals einem Rückstand hinterher in dieser Partie. Er kann sich bisher bei eigenem Aufschlag absolut auf seinen ersten Service verlassen. Wenn der kommt, ist der Punkt auch seiner. Das ist beeindruckend.

2:6, 1:0: Guckt man in Thiems Gesicht, dann fällt auf, dass er so gar nicht zufrieden ist mit dem bisherigen Verlauf. Er will sich nicht gleich schon wieder den Aufschlag abnehmen lassen und serviert mit vollem Fokus. Ein Service Winner beschert ihm dann den Spielbeginn zum 1:0 in Satz zwei.

Zwischenfazit: Man merkt es Andrey Rublev förmlich an, dass er heute befreit von Druck aufspielen kann. Es geht für ihn nur noch um die Prämie und Weltranglisten-Punkte, während Thiem zwar auch nicht mehr ums Weiterkommen zittern muss, sich jedoch nicht anhören will, dass er das Match nicht ernst nimmt. Das tut er bestimmt, jedoch wirkt er nicht immer konzentriert und streute bereits vier Unforced Errors ein, während Rublev fehlerlos agierte und nur drei Punkte bei eigenem Aufschlag gegen sich zuließ. Kann Thiem noch einmal ins Match zurückkommen?

Thiem noch nicht in der Partie: Rublev stark

2:6: Thiem gibt nochmal alles und lässt Rublev mit einem feinen Stopp hinter die Netzkante ins Leere laufen. Doch dann versäumt es der Österreicher, eine Chance zum Passierball sauber zu nutzen, nachdem er den Russen erneut ans Netz gejagt hat. Die Rückhand longline landet im Seitenaus und so gewinnt Rublev den ersten Satz souverän mit 6:2.

2:5: Sieht so aus! Rublev hat nach einem Service-Winner drei Satzbälle!

2:5: Wieder macht Rublev kurzen Prozess mit seinem Aufschlag und auch Thiem kann den Punkt zügig einfahren. Jetzt wird es erstmals ernst in diesem Match, denn Rublev serviert nun zum Satzgewinn. Kann er das wieder schadlos über die Bühne bringen?

1:4: Willkommen auf der Anzeigetalel! Thiem donnert eine Vorhand cross auf die Seitenlinie, die Rublev zwar noch erreicht, aber nicht mehr zurück ins Feld bringt. So steht es nur noch 1:4 aus Sicht vom letztjährigen Finalisten.

0:4: Rublev marschiert weiter und lässt Thiem auch bei seinem zweiten Aufschlagspiel nicht in die Nähe eines Breakballes kommen. Der Österreicher muss nun aufpassen, dass ihm der Satz nicht vollkommen entgleitet.

0:3: Aber es wird ein hartes Stück Arbeit für den Österreicher, den soeben hat sich Rublev das 3:0 und damit das Doppel-Break geholt! Thiem muss ans Netz und schlägt den Ball zentral auf den Körper des Russen. Der antizipiert die Situation jedoch gut, geht einen Schritt zurück und passiert Thiem dann mit einer schönen Vorhand cross.

0:2: Wenn Thiem das Match noch zu seinen Gunsten dreht, was zu diesem frühen Zeitpunkt der Begegnung noch absolut im Bereich des Möglichen ist, dann wäre es sein 300. Sieg auf der ATP-Tour. Das dürfte ein zusätzlicher Motivations-Schub für Thiem sein.

0:2: Die Starts gegen Nadal und Tsitsipas hatte Rublev jeweils verschlafen und die ersten Sätze mehr oder weniger hergeschenkt. Heute scheint er hingegen hellwach zu sein. Ohne große Probleme bringt er seinen Aufschlag durch und erhöht auf 2:0.

0:1: ...und den zweiten Versuch kann Rublev für sich nutzen! Er schickt Thiem mit zwei harten Rückhand-Cross-Schlägen in die Ecke und beim zweiten Mal kann die Nr. 3 der Welt nur noch ins Netz schlagen. So geht Rublev gleich mal mit 1:0 in Führung und serviert nun erstmals selbst in diesem Match.

0:0: Das geht gleich mal kritisch los für den Österreicher! Er setzt eine Rückhand cross ins Aus und damit hat Rublev zwei Breakbälle zu einem sehr frühen Zeitpunkt...

0:0: Nun haben die beiden Spieler das Aufwärmprogramm absolviert und das Match kann beginnen! Dominik Thiem eröffnet die Partie mit dem Aufschlag!

ATP-Finals: Dominic Thiem - Andrey Rublev heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Noch warten wir auf die beiden Protagonisten. Es sollte aber in wenigen Minuten losgehen.

Vor Beginn:

Bei bisher vier Aufeinandertreffen auf der Tour ging der Sieg je zweimal an Thiem und zweimal an Rublev. Dabei entschied der Russe die beiden letzten Duelle für sich und gab dabei keinen Satz ab. Zuletzt trafen sich die beiden Ende Oktober in Wien, wo Rublev den Lokalmatadoren im Viertelfinale ausschalten und später sogar das Turnier gewinnen konnte. Gelingt ihm heute nochmal so ein Coup und damit ein versöhnlicher Turnierabschluss?

Vor Beginn:

Für Andreay Rublev ist es die erste Teilnahme an den ATP-Finals. Nach einer starken Saison mit satten fünf Titeln, davon zwei auf Hartplatz, galt er durchaus als Anwärter auf den Pokal. Doch nach den Niederlagen gegen Nadal und Tsitsipas hat der Russe keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Dennoch wird er sich heute nochmal von seiner besten Seite präsentieren wollen. Und er wird sicherlich auch die letzten Treffen mit Thiem im Hinterkopf haben.

Vor Beginn:

Durch die Siege über Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas hat Dominic Thiem bereits die Qualifikation für das Halbfinale sicher. Andrey Rublev hat nach zwei Niederlagen dagegen keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Vor Beginn:

Das Match ist das erste Einzel am heutigen Donnerstag. Somit ist das Duell für 15 Uhr angesetzt.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Dominic Thiem gegen Andrey Rublev.

ATP-Finals: Dominic Thiem gegen Andrey Rublev heute live im TV und Livestream

Die ATP-Finals sind nur im Pay-TV zu verfolgen. Sky zeichnet für die Ausstrahlung verantwortlich. Dazu bietet der Sender Livestreams via SkyGo oder dem Sky-Ticket an.

Auf der Streamingplattform Tennis TV könnt Ihr ebenfalls die Live-Übertragungen zu den ATP-Finals verfolgen. Diese sind aber auch kostenpflichtig.

ATP-Finals: Die Gruppe London 2020 mit Thiem und Rublev