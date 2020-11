NBA-News: Saisonaus! Klay Thompson von den Golden State Warriors erleidet Achillessehenriss

Facebook

Thompson wird laut Adrian Wojnarowski für die komplette Spielzeit ausfallen. Es handelt sich um die Achillessehne im rechten Fuß, nachdem er sich 2019 in den Finals einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hatte. Im Anschluss verpasste der Shooting Guard bereits die komplette Saison 2019/20.

Golden State kann nun die sogenannte Disabled Player Exception in Höhe von 9,3 Millionen Dollar beantragen. Diese kann für einen Spieler oder einen Trade verwendet werden.

Der 29-Jährige trainierte bei seiner Verletzung mit mehreren anderen NBA-Spielern in Los Angeles und verspürte einen Schmerz in der Wadengegend, als er auf seinem Bein landete, schrieb Ramona Shelburne von ESPN.

Bob Myers bestätigt Verletzung von Klay Thompson

Warriors-GM Bob Myers sprach nach dem Draft bei NBC Sports über die Verletzung, konnte bzw. wollte aber keine genauen Angaben machen. "Ich habe heute Nachmittag mit ihm gesprochen. Aber ich weiß es nicht, Leute. Wir wissen nicht, wie schwer es ist. Ich hoffe das Beste. Ich kann bestätigen, dass es sich um sein rechtes Bein handelt."

Die Warriors wollten in der kommenden Spielzeit mit einem fitten Thompson sowie dem Kern um Stephen Curry, Draymond Green und Andrew Wiggins sowie dem an Position 2 gedrafteten Rookie James Wiseman einen erneuten Angriff auf die Championship starten. Der Shooting Guard wurde in seiner Karriere fünfmal ins All-Star Team gewählt und gewann mit den Warriors dreimal den Titel. In der Saison 2018/19 legte er im Schnitt 21,5 Punkte bei 40,2 Prozent von Downtown auf.