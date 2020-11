NBA Saison 2020/21: Liga gibt Spielplan zweistufig bekannt, Playoff-Beginn im Mai

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / PanoramiC

So wird der Spielplan in zwei Hälften bekannt gegeben, die auch offiziell als "First Half" und "Second Half" bezeichnet werden. Die erste Hälfte erstreckt sich vom 22. Dezember bis zum 4. März, der Spielplan dafür soll rund um den 1. Dezember bekanntgegeben werden. An diesem Tag startet auch das offizielle Training Camp.

Der Spielplan für die zweite Hälfte, die nach der All-Star Break am 11. März beginnen wird, soll dann erst im Lauf der ersten Hälfte veröffentlicht werden. Insgesamt wird jedes Team 72 Spiele absolvieren. Der Zweistufenplan soll es ermöglichen, Spiele, die in der ersten Hälfte nicht stattfinden können, potenziell noch nachzuholen.

Am Ende der zweiten Hälfte wird dann wie schon in der vergangenen Saison ein Play-In-Turnier stattfinden, das von den NBA-Besitzern auf einer Einjahres-Basis bestätigt wurde. Die Spiele um die letzten Playoff-Plätze sollen vom 18. bis zum 21. Mai stattfinden. Am 22. Mai beginnen dann die Playoffs, die sich bis zum 22. Juli erstrecken sollen.

Olympia: Muss Deutschland sich ohne Dennis Schröder qualifizieren?

Am 23. Juli sollen dann die Olympischen Spiele starten. Für Teams, die die Finals erreichen, wird es also nicht möglich sein, Spieler für die Qualifikations-Turniere für Olympia abzustellen, die vom 29. Juni bis zum 4. Juli stattfinden sollen. Die letzten vier Plätze werden noch ausgespielt, auch die deutsche Nationalmannschaft hofft noch auf eine Teilnahme.

Sollten beispielsweise die Los Angeles Lakers erneut die Finals erreichen, müssten das DBB-Team diese wohl ohne Dennis Schröder sicherstellen.

Das ist der vorläufige NBA-Zeitplan für 2020/21