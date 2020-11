NBA-News: Mavericks-Star Kristaps Porzingis verpasst Saisonauftakt

Facebook

Das verriet Donnie Nelson, President of Basketball Operations in Dallas, gegenüber ESPN . "Wir werden sicherstellen, dass er bei 100 Prozent ist, bevor wir ihn rausschicken", erklärte Nelson am Montag beim Radiosender 105.3 FM The Fan .

Derzeit planen die Mavericks, Porzingis erst am dem 1. Januar 2021 wieder auf dem Court trainieren zu lassen. Damit würde er die ersten Wochen der neuen Saison definitiv verpassen: Diese beginnt am 22. Dezember, die Regular Season wurde aufgrund des engen Terminplans und der Corona-Pandemie auf 72 Spiele verkürzt.

Porzingis hatte sich in den Playoffs im Sommer mit Knieproblemen herumgeplagt und war Anfang Oktober am Meniskus operiert worden. Er geht in das zweite Vertragsjahr eines Maximalvertrages über fünf Jahre und 158 Millionen Dollar. Im letzten Jahr kam er im Schnitt auf 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds und 2,0 Blocks.

Das Team um Superstar-Point-Guard Luka Doncic darf derweil darauf hoffen, dass dessen Pick'n-Roll-Partner Dwight Powell früher zurückkehrt als Porzingis: Powell hatte sich am 21. Januar die Achillessehne gerissen. Er soll zum Start des Training Camps im Dezember zumindest leicht mit dem Team trainieren können: "Wir werden nichts überstürzen, aber wir sind optimistisch, dass uns von Anfang an zur Verfügung steht", erklärte Nelson.