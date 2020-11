BVB - News und Gerüchte: Mats Hummels erzählt skurrile Einwurf-Anekdote

BVB-Abwehrchef Mats Hummels hat in einer skurrilen Anekdote erzählt, dass er in einem Jugendspiel mit dem FC Bayern München fünf falsche Einwürfe gemacht habe. Vor seinem Bundesligadebüt muss Borussia Dortmunds Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko aus dem BVB-Internat ausziehen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

© Spox

Hier gibt es News und Gerüchte über den BVB vom Vortag .

BVB, Hummels: Fünf falsche Einwürfe in einem Spiel

Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels hat in der von ihm und Thomas Müller auf YouTube publizierten Video-Reihe ThoMats erklärt, in seiner Jugendzeit beim FC Bayern München Probleme mit der korrekten Ausführung von Einwürfen gehabt zu haben.

"In der Hinrunde in der U17 habe ich zum ersten Mal als Rechtsverteidiger gespielt und habe in einem Spiel fünf falsche Einwürfe gemacht", erzählte Hummels, der zahlreiche Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters bis zu seinem Wechsel 2009 zum BVB durchlaufen hat.

"Ich habe vor diesem Spiel noch nie in meinem Leben einen Einwurf gemacht und wusste nicht, wie das geht." Daher habe er in besagtem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers gleich fünf Mal an der Seitenauslinie gepatzt.

Bei der Videoreihe ThoMats duellieren sich die ehemaligen Bayern- und Nationalmannschaftskollegen Hummels und Müller in unterschiedlichen Sportarten. Auf die Einwurf-Anekdote folgte ein Zweikampf im Speerwerfen, angeleitet von Olympiasieger Thomas Röhler.

BVB-News: Moukoko muss Internat verlassen

Youssoufa Moukoko, Nachwuchshoffnung im Sturm von Borussia Dortmund, muss vor einem möglichen Bundesligadebüt gegen Hertha BSC einen Tag nach seinem 16. Geburtstag offenbar das Internat der Schwarzgelben verlassen. Wie Sport1 berichtet, seien der Hintergrund der Maßnahme auch in diesem Fall die Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Demnach würden die BVB-Nachwuchsspieler anders als die Profis nicht regelmäßig auf das Virus getestet werden, daher sei die Ansteckungsgefahr für Moukoko, der das Virus aufgrund seiner Teilnahme am Mannschaftstraining der Profis unter den BVB-Stars verbreiten könnte, zu groß. Hier geht's zur ausführlichen News .

© imago images / Xinhua

BVB-Star Sancho: Formkrise hat nichts mit United-Gerüchten zu tun

Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho hat Mutmaßungen, seine aktuelle Formkrise könne etwas mit den sich lange haltenden Wechselgerüchten im Sommer zu tun haben, dementiert. "Nein, das denke ich nicht", sagte Sancho angesprochen auf die Transfererüchte um ihn und Manchester United in einem Interview mit ITV Sport.

"Jeder Spieler hat auch mal eine kleine Delle in seiner Karriere. Es fühlt sich so an, als würde ich so etwas gerade erleben", erklärte der 20-Jährige weiter: "Wichtig ist, dass man dagegen ankämpft. Zum Glück habe ich Trainer, die mir vertrauen und mich unterstützen."

Sancho steht in dieser Bundesligasaison bei noch null eigenen Treffern und stand zuletzt aufgrund seiner oftmals gerade in der Offensive blassen Auftritte in der Kritik. Sportdirektor Michael Zorc nahm den englischen Nationalspieler daraufhin in Schutz: "Momentan fehlt ihm diese natürliche Leichtigkeit. Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden."

