Formel 1: Großer Preis der Türkei - Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Als der Formel-1-Zirkus das letzte Mal in Istanbul gastierte, siegte Sebastian Vettel vor Renault-Teamkollege Mark Webber - Dritter wurde Fernando Alonso.

Nun sehen die Machtverhältnisse völlig anders aus. Lewis Hamilton (Mercedes) ist der Weltmeistertitel nicht mehr zu nehmen - der Engländer kann sogar mit seinem siebten Gesamtsieg mit Michael Schumacher gleichziehen.

Formel 1 in Istanbul: Qualifying im TV und Livestream

Die Renn-Sessions werden sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. So überträgt der ORF ab 12.55 Uhr das Qualifying auf ORF1 , welches per Livestream auch in der TVthek verfolgt werden kann.

Zudem zeigt auch auf Sky das komplette Rennprogamm. Auf Sky Sport 1 überträgt der Sender ab 12.45 Uhr das Qualifying, welches ebenso auf Sky Sport UHD läuft.

Formel 1: Der WM Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 282 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 95 5 Charles Leclerc Ferrari 85 6 Sergio Perez Racing Pont 82 7 Lando Norris McLaren 69 8 Carlos Sainz McLaren 65 9 Alexander Albon Red Bull 64 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 479 2 Red Bull 226 3 Renault 135 4 McLaren 134 5 Racing Point 134 6 Ferrari 103 7 AlphaTauri 89 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Qualifying im Liveticker

Alternativ erfährt man alle wichtigen Geschehnisse rund um das Qualifying auch auf unserem LIVETICKER ab 12:55 Uhr.

Formel 1 : Saudi-Arabien veranstaltet 2021 Grand Prix in Jeddah

Saudi-Arabien wird im kommenden Jahr erstmals Schauplatz eines Formel-1-Grand-Prix sein. Dies wurde am Donnerstagnachmittag von der Motorsport-Königsklasse offiziell bestätigt. Das Nachtrennen auf einem Stadtkurs in der zweitgrößten saudischen Stadt Jeddah soll als vorletzter WM-Lauf vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi im November 2021 stattfinden.

Rennen in Bahrain nur vor wenigen ausgewählten Fans

Die beiden Formel-1-Rennen in Bahrain werden fast ohne Zuschauer über die Strecke gehen. Wie die Veranstalter am Samstag mitteilten, werden für die zwei Grand Prix am 29. November und 6. Dezember in Sakhir nur wenige Tickets an die Familien von ausgewählten Mitarbeitern der Gesundsheitsdienste vergeben. Der Corona-Notkalender sieht in dieser WM-Saison noch zwei Rennen auf dem Bahrain International Circuit in der Wüste von Sakhir vor.