Werder Bremen - St. Pauli: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

© imago images/SvenSimon

Werder Bremen gegen St. Pauli: Zeit, Datum, Ort

Die Begegnung zwischen Werder und St. Pauli steigt am Mittag des heutigen Freitags, dem 13.11.2020. Der Anstoß soll um 14 Uhr erfolgen.

Austragungsort der Partie zwischen den beiden befreundeten Klubs wird der Platz 11 auf dem Werderaner Trainingsgelände sein. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Coronapandemie findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Aufeinandertreffen des Bundesligisten und des Zweitligisten ist in diesem Jahr übrigens nicht das erste Spiel der beiden Teams gegeneinander: In der Saisonvorbereitung gewann das Team von Florian Kohfeldt in Lohne bereits mit 1:0 gegen die St. Paulianer, im Oktober ging die Partie mit 4:1 ebenfalls an die Grün-Weißen.

Werder Bremen vs. St. Pauli: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Fans von Bremen und St. Pauli haben Glück: Das Spiel kann sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgt werden. Im Fernsehen überträgt Sky die Begegnung auf seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD.

Der Sender kann obendrein auch im Livestream angesehen werden. Hier geht es zum Livestream.

Darüber hinaus bietet auch Werder einen Livestream des Spiels an: Auf WERDER.TV und YouTube kann das Spiel über die Kanäle von Bremen verfolgt werden. Hier geht es zum Livestream.

Bundesliga: Diese Teams bestreiten heute ein Testspiel

Die Werderaner sind nicht das einzige Bundesliga-Team, das heute ein Testspiel veranstaltet. Neben Bremen sind auch der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg im Einsatz. Hier seht Ihr die heutigen Spiele im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 13.11.2020 14 Uhr Werder Bremen FC St. Pauli 13.11.2020 15 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 13.11.2020 12 Uhr VfL Wolfsburg Hannover 96

Bundesliga: Die Tabelle nach sieben Spieltagen

Mit zehn Punkten aus sieben Spielen ist Werder überraschend respektabel in die neue Spielzeit gestartet. Kann der SVW seine Form aus dem Saisonstart konservieren, dürfte Bremen in dieser Saison nicht so lange um den Klassenerhalt bangen müssen.

Die schwierigsten Spiele der Saison stehen allerdings erst noch an. Im Spiel gegen St. Pauli geht es für die Grün-Weißen somit auch darum, Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf in Deutschlands höchster Spielklasse mitzunehmen.