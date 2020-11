ATP Finals 2020: Ort, Datum, Spieler, TV-Übertragung

Facebook

Vor 50 Jahren wurden die ATP Finals ins Leben gerufen, auch zur Jubiläumsausgabe kommen die größten Stars der Tennis-Welt zusammen, um um den letzten großen Titel des Jahres zu spielen - aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings unter ganz besonderen Umständen.

ATP Finals 2020: Wann und wo findet das Tennis-Turnier statt?

Am Sonntag, den 15. November, ist es soweit, dann startet die neueste Ausgabe der ATP Finals. Sowohl im Einzel als auch im Doppel kämpfen die acht besten Spieler beziehungsweise Teams der Welt innerhalb von einer Woche um den Titel. Das Finale ist auf Sonntag, den 22. November, terminiert.

Das nach den vier Grand Slams wichtigste Turnier des Jahres findet bereits seit 2009 in London statt, so auch in diesem Jahr. Austragungsort ist die O2 Arena, in der normalerweise bis zu 20.000 Zuschauer Platz finden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind allerdings keine Fans erlaubt.

Während der Turnierwoche sollen die Spieler ihre "Bubble" bestehend aus der O2 Arena und ihrem Hotel nicht verlassen. Bei Missachtung der Regeln droht sogar eine Disqualifikation.

ATP Finals 2020: Der Modus

Wie üblich bestehen die ATP Finals 2020 aus einer Gruppenphase, in der die acht Teilnehmer des Einzel- und des Doppel-Turniers in zwei Gruppen eingeteilt werden und je ein Match gegen jeden Gruppengegner bestreiten.

Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale, dort trifft der Sieger der ersten Gruppe auf den Zweitplatzierten der zweiten Gruppe und umgekehrt. Die beiden Gewinner duellieren sich dann im Finale. In allen Partien sind zwei Gewinnsätze nötig.

ATP-Finals 2020: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe Tokio 1970 Gruppe London 2020 Novak Djokovic Rafael Nadal Daniil Medvedev Dominic Thiem Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas DIego Schwartmann Andrek Rublev

ATP Finals 2020: Die Teilnehmer

Das Starterfeld setzt sich aus den acht bestplatzierten Spielern der ATP-Weltrangliste zusammen beziehungsweise den acht besten Paarungen aus der Doppelrangliste. Grand-Slam-Sieger sind automatisch für die ATP Finals qualifiziert, sofern sie sich unter der Top 20 befinden. Zusätzlich stehen zwei Reservisten bereit.

Das Einzel-Feld wird von Novak Djokovic als aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste angeführt, aus deutscher Sicht liegen große Hoffnungen auf Alexander Zverev. Beim 23-Jährigen läuft es derzeit sportlich hervorragend , zuletzt verpasste er in Paris erst im Finale seinen dritten Turniersieg in Folge nur knapp.

Auch Dominic Thiem aus Österreich zählt zum Favoritenkreis, genau wie Rafael Nadal oder Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas. Da Roger Federer verletzungsbedingt nicht bei den ATP Finals dabei sein kann, feiert der Argentinier Diego Schwartzman sein Debüt bei den ATP Finals.

ATP Finals 2020: Die Teilnehmer am Einzel-Turnier in der Übersicht

Name Weltranglisten-Platzierung Weltranglisten-Punkte Novak Djokovic 1 11.830 Rafael Nadal 2 9850 Dominic Thiem 3 9125 Daniil Medwedew 4 6970 Stefanos Tsitsipas 6 5925 Alexander Zverev 7 5525 Andrei Rubljow 8 3919 Diego Schwartzmann 9 3455 Matteo Berrettini (Reservist) 10 3075

ATP Finals 2020: Die Teilnehmer am Doppel-Turnier in der Übersicht

Paarung Weltranglisten-Platzierung Weltranglisten-Punkte Pavic/Soares 1 3395 Ram/Salisbury 2 3350 Krawietz/Mies 3 2910 Granollers/Zeballos 4 2440 Koolhof/Mektic 5 2325 Peers/Venus 6 2240 Kubot/Melo 7 2140 Melzer/Roger-Vasselin 8 2030 Murray/Skupski (Reservisten) 9 1890 Purcell/Saville (Reservisten) 10 1665

Tennis: Die ATP Finals 2020 im TV und Livestream sehen

Eine Übertragung der ATP Finals 2020 im Free-TV wird es nicht geben. Die entsprechenden Rechte liegen bei Sky , der Pay-TV-Sender zeigt jeden Tag sowohl die Nachmittags-Sessions (ab 13 Uhr deutscher Zeit) als auch die Abend-Sessions (ab 19 Uhr) live.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden zudem einen Livestream via Sky Go . Auch ohne Sky -Abo könnt Ihr kostenpflichtig mit dem Sky Ticket bei den ATP Finals dabei sein. Auch die Streamingplattform TennisTV hat einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot.

ATP Finals 2020: Das Preisgeld

Das Preisgeld für die ATP Finals 2020 beträgt insgesamt 9 Millionen US-Dollar. Der Sieger des Einzel-Turniers bekommt davon 1,354 Millionen Dollar zugesprochen, der Zweitplatzierte erhält 657.000 Dollar. Im Doppel bekommt der Sieger nur 204.000 Dollar. Zusätzlich werden Punkte für die Weltrangliste vergeben.

Das Preisgeld der ATP Finals 2020 im Überblick

Runde Einzel Doppel Weltranglisten-Punkte Turniersieger 1.345.000 Dollar 204.000 Dollar 500 Halbfinalsieger 657.000 Dollar 106.000 Dollar 400 Gruppenphase pro Sieg 215.000 Dollar 40.000 Dollar 200 Antrittsgeld 215.000 Dollar 103.000 Dollar - Ersatzspieler (kein Sieg) 116.000 Dollar 40.000 Dollar -

ATP Finals: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Stefanos Tsitsipas geht als Titelverteidiger in die ATP Finals 2020, vor zwei Jahren konnte Alexander Zverev den Titel holen. Im Doppel gewannen im vergangenen Jahr die Franzosen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut.