NBA - Termine: Draft, Free Agency, Saisonstart

NBA - Termine: Fahrplan für die Saison 2020/21

Knapp einem Monat nach dem Titelgewinn der Los Angeles Lakers in der Bubble von Orlando sind die Rahmendaten für die neue Saison festgelegt worden. Die neue Saison soll nach Einigung der NBA und der Spielergewerkschaft NBPA am 22. Dezember starten.

Zuvor wird Mitte November der Draft stattfinden, kurz danach beginnt die Free Agency.

Bei der Einigung zwischen der Liga und den Spielern wurde zudem der Salary Cap bestimmt. Dieser liegt für die kommende Saison bei 109,1 Millionen Dollar.

Datum Event 18. November Draft 20. November Start Free Agency 22. November Ende des Moratoriums 22. Dezember Saisonstart 25. Dezember Christmas Games

NBA Draft: Ort, Datum, TV-Übertragung

Das erste große Event der neuen Saison ist der NBA Draft. Dieser wird am 18. November um 18.30 Uhr Ortszeit in den USA abgehalten. In Deutschland wird der Draft damit in der Nacht vom 18. auf den 19. November ab 0.30 Uhr stattfinden.

Geplant war eigentlich, dass das Barclays Center in Brooklyn Austragungsort der Talenteziehung sein wird. Durch die Corona-Maßnahmen wird der Draft nun lediglich digital per Videokonferenz durchgeführt. Die Liga-Verantwortlichen um Commissioner Adam Silver werden den Draft von den ESPN -Facilities in Bristol (Connecticut) aus leiten.

Den Draft könnt Ihr live verfolgen. DAZN hat das Event im Programm. Der Streamingdienst wird pünktlich ab 0.30 Uhr einen Livestream zum Abruf bereitstellen.

NBA Draft: Die Reihenfolge in der Lottery

Draft-Position Team 1 Minnesota Timberwolves 2 Golden State Warriors 3 Charlotte Hornets 4 Chicago Bulls 5 Cleveland Cavaliers 6 Atlanta Hawks 7 Detroit Pistons 8 New York Knicks 9 Washington Wizards 10 Phoenix Suns 11 San Antonio Spurs 12 Sacramento Kings 13 New Orleans Pelicans 14 Boston Celtics

NBA: Wann startet die Free Agency?

Nach dem Draft ist vor der Free Agency. Startschuss für das Spielerkarussell ist der 20. November um 18 Uhr (0 Uhr deutscher Zeit). Schon wenige Tage vor dem Draft soll der offizielle Start des Ligajahres erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt sind auch wieder Trades erlaubt.

Free Agents dürfen bereits ab dem 20. November mit den Teams verhandeln, jedoch keine Verträge unterschreiben. Die Verhandlungen zu Papier bringen dürfen die Franchises und die Spieler dann ab dem 22. November, wenn das Moratorium endet.

Wann genau die Trade-Deadline während der Saison stattfindet, wurde bisher noch nicht festgelegt.

NBA: Wann beginnt die neue Saison?

Gut einen Monat nach der Free Agency kehren die Teams wieder auf das Parkett zurück. Am 22. Dezember wird die neue Saison starten. Die Training Camps der Franchises beginnen genau drei Wochen zuvor.

Spiel-Ansetzungen gibt es noch keine. Traditionell wird der Champion aber eine der Eröffnungs-Partien austragen. Somit werden die Los Angeles Lakers aller Voraussicht nach im Einsatz sein.

Insgesamt stehen für die einzelnen Teams 72 Partien auf dem Programm. Geplantes Ende der Regular Season ist der 16. Mai. Noch nicht bestätigt ist, ob es wie in diesem Jahr ein sogenanntes Play-In-Turnier für die Siebt- bis Zehntplatzierten geben wird.

Die Playoffs sollen jedoch am 22. Mai starten und kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli) beendet sein.

