NBA Free Agency, News und Gerüchte: Mehrere Top-Teams angeblich an Davis Bertans interessiert

Davis Bertans wird in der anstehenden Free Agency einiges an Interesse auf sich ziehen. Selbst Teams über dem Salary Cap bereiten wohl Sign-and-Trade-Angebote vor. Auch Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets könnte angeblich ein Trade-Ziel für mehrere Titelanwärter werden. Hier gibt es alle News und Gerüchte zur Free Agency.

© getty

NBA, Gerüchte: Mehrere Top-Teams an Davis Bertans dran?

Nach einer starken Saison für die Washington Wizards geht Davis Bertans als vielumworbener Unrestricted Free Agent in die Offseason. Zwar wollen die Wizards ihren Shooter unbedingt behalten, doch das Interesse am 27-jährigen Big ist groß. Selbst Teams über dem Salary Cap bereiten aktuell offenbar Angebote vor, Bertans per Sign-and-Trade aus der US-amerikanischen Hauptstadt zu holen.

Das berichtet Chase Hughes von NBC Sports Washington . Demnach gebe es mindestens drei Teams, die ein Sign-and-Trade für Bertans ins Auge fassen, zwei aus der Eastern Conference und eins aus dem Westen. Um welche Teams es sich dabei handelt, ist derzeit allerdings nicht bekannt.

Zuletzt kursierten bereits Spekulationen, dass unter anderem die Knicks, Hawks und Suns Interesse an dem Scharfschützen anmelden werden. Diese drei Teams liegen allerdings unter dem Salary Cap und könnten den Letten somit auch ohne Sign-and-Trade verpflichten.

Bertans legte vergangene Saison Karrierebestwerte bei den Punkten (15,4), Rebounds (4,5) und Assists (1,7) auf. Dabei versenkte er hervorragende 42,4 Prozent von der Dreierlinie bei 8,7 Versuchen pro Partie. 2019/20 verdiente er 7 Millionen Dollar, das wird kommende Spielzeit wohl deutlich mehr werden.

© imago images / Lackovic

NBA, Gerüchte: Dinwiddie zieht wohl Trade-Interesse auf sich

Wie Ian Begley von SNY.tv berichtet, gab es bei mehreren Teams aus der Western Conference offenbar interne Diskussionen über einen Trade für Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets. Dabei soll es sich um potenzielle Titelanwärter gehandelt haben.

Gerüchte, dass der 27-Jährige in der Offseason verfügbar sein könnte, gibt es schon länger. Allerdings würden die Nets als Gegenwert in einem Paket um Dinwiddie offenbar einen weiteren Star an die Seite von Kyrie Irving und Kevin Durant holen wollen. Sollten tatsächlich Contender an Dinwiddie dran sein, erscheint es eher unwahrscheinlich, dass diese einen eigenen Star in einem Trade abgeben würden.

Laut Begley sei es unsicher, ob die Nets Dinwiddie in einem kleineren Trade ziehen lassen würden. Der Guard legte vergangene Saison im Schnitt 20,6 Punkte und 6,8 Assists in 64 Spielen auf. Kommende Spielzeit wird er neben einem fitten Durant und Irving aber wohl weniger Touches bekommen. Dinwiddie verdient 2020/21 11,5 Millionen Dollar und besitzt für 21/22 eine Spieleroption in Höhe von 12,3 Millionen Dollar.

NBA: Free Agency startet am 20. November

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf einen Starttermin für die Free Agency geeinigt. Demnach dürfen ab 0 Uhr am 21. November deutscher Zeit die Verhandlungen beginnen. Gut zwei Tage später dürfen die Verträge offiziell unterschrieben werden.

Der Salary Cap bleibt im Vergleich zur Vorsaison identisch bei 109,1 Millionen Dollar. Die Luxussteuergrenze wird bei 132,6 Millionen Dollar liegen. Mehr Infos gibt es hier.