BVB: Lucien Favre gibt Update zu Mats Hummels

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / osnapix

"Bei Mats Hummels müssen wir bis morgen warten, ob er fit ist oder nicht", sagte Favre über den Defensivchef der Borussia, der sich in der Schlussphase des Bielefeldspiels am Oberschenkel verletzt hatte und unter der Woche in der Champions League bereits passen musste. Fit könnte dahingegen Emre Can sein, der nach seiner Coronainfektion zuletzt nicht zur Verfügung stand. "Emre Can hat gestern angefangen zu trainieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er länger nicht da war, aber es geht ihm gut", sagte Favre.

Michael Zorc erklärte derweil, warum Haaland und Lewandowski nicht miteinander zu vergleich seien. "Das sind unterschiedliche Spielertypen. Sie schießen Mengen von Toren. Aber sie sind altersmäßig auseinander", sagte der Sportchef und betonte, dass der BVB "happy" sei, Erling zu haben. "Er tut uns nicht nur wegen der Tore gut, sondern auch, weil er den Willen ausstrahlt, sich immer zu verbessern. Er ist fast erfolgsbesessen", führte er aus.

BVB-PK mit Favre und Zorc im Liveticker zum Nachlesen

Favre über das Rezept gegen den FC Bayern

"Wir müssen noch eine bessere Leistung bringen und realistischer sein und auch sehr gut verteidigen."

Zorc über die Abstellung der Nationalspieler

"Wir sind da mit den verschiedensten Institutionen im Austausch. Der Stand jetzt ist, dass sich an der Regelung, dass Berufssportler danach nicht in Quarantäne gehen müssen, nicht ändern wird und dann besteht auch eine Abstellungspflicht."

Zorc über den Reiz der Partie

"Der Reiz ist glaube ich immer sehr groß. Wir haben gesehen, dass die letzten beiden Spiele eng waren, jeweils nur mit einem Tor unterschied entschieden worden. Beim letzten Heimspiel zuhause haben wir auch aufgrund einer krassen Fehlentscheidung verloren. Das ist ja unstrittig. Wir haben schon Selbstvertrauen und wollen morgen alles in die Waagschale werfen, um zu gewinnen."

Zorc über Haaland und Lewandowski

"Das sind unterschiedliche Spielertypen. Sie schießen Mengen von Toren. Aber sie sind altersmäßig auseinander. Wir sind happy, Erling zu haben. Er tut uns nicht nur wegen der Tore gut, sondern auch, weil er den Willen ausstrahlt, sich immer zu verbessern. Er ist fast erfolgsbesessen. Die Vergleiche sind aber für die Journalie und die Experten, aber nicht für uns."

Favre über Reus

"Ich will keine Infos geben, wir spielt oder nicht. Wir werden heute im Training sehen und eine Entscheidung heute oder morgen treffen. Er kommt langsam aber sicher zurück."

Favre über die Wichtigkeit von Giovanni Reyna

"Es war geplant, dass er nächste Woche für sein Land spielt. Er ist noch sehr jung, er hat sehr viel Potenzial und auch schon viel gezeigt. Er wird in der Zukunft ein sehr wichtiger Spieler sein."

Favre über die Stabilität in der Defensive

"Im ersten Jahr waren wir ganz okay, da haben wir nicht viele Tore in der Hinrunde bekommen, aber jetzt machen wir das besser. Was zählt ist, dass wir alle verteidigen. Eine Mannschaft muss zusammen verteidigen, das fängt mit dem Stürmer an. Es ist die ganze Mannschaft, die das machen muss."

Zorc über den Vergleich zwischen dem BVB und Bayern

"Diese verbalen Vergleiche im Vorfeld bringen uns nichts, die bringen keine Punkt. Wir freuen uns auf das Spiel und sind in einer guten Verfassung. Jetzt wollen wir die Bayern endlich mal schlagen."

Favre über Hummels und Can

"Emre Can hat gestern angefangen zu trainieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er länger nicht da war, aber es geht ihm gut. Bei Mats Hummels müssen wir bis morgen warten, ob er fit ist oder nicht."

Beginn

Lucien Favre und Michael Zorc haben soeben die Pressetribüne betreten, es kann also losgehen!

Vor Beginn:

Außerdem hat Favre in der Offensive die Qual der Wahl. Marco Reus und Jadon Sancho, die zuletzt geschont wurden, könnten wieder in die erste Elf rücken. Mit Thorgan Hazard, Gio Reyna und Julian Brandt bieten sich aber auch jede Menge andere Optionen.

Vor Beginn:

Wir dürfen also gespannt sein, ob Favre erneut von seinem geliebten 3-4-3-System absieht. Dabei spielt vermutlich auch der Fitnesszustand von Abwehrchef Mats Hummels eine große Rolle. Ein Einsatz des 31-Jährigen, der aufgrund einer Muskelverletzung zuletzt pausiert hatte, gilt weiterhin als fraglich. Emre Can steht hingegen mit großer Wahrscheinlichkeit wieder im Kader.

Vor Beginn:

Der BVB gewann die vergangenen vier Spiele allesamt ohne Gegentor. Unter der Woche siegte die Borussia nach einem souveränen Auftritt mit 3:0 beim FC Brügge. Dabei setzte Favre aufgrund der angespannten Personalsituation in der Defensive erneut auf eine Viererkette, die mehr als überzeugte.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz von Borussia Dortmund mit Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc. Los geht's um 15.45 Uhr.

BVB gegen FC Bayern: Die Highlights auf DAZN

DAZN überträgt das Spitzenspiel zwar nicht live, hat aber bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights im Programm. Selbiges gilt auch für die restlichen Bundesliga-Partien des 7. Spieltags. Live sehen könnt Ihr die Partie lediglich bei Sky .

Für einen Monatspreis in Höhe von 11,99 Euro und einem Jahrespreis in Höhe von 119,99 Euro kann das DAZN -Abonnement erworben werden. Zuvor besteht noch die Option, das Angebot des "Netflix des Sports" vorher einen Monat lang kostenlos zu testen.

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag