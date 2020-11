Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Facebook

© imago images / Poolfoto UCL

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute

Von den insgesamt acht Partien der CL-Gruppenphase, die heute ausgetragen werden, hat Sky Sport nur eine einzige im Programm. Der Pay-TV-Sender zeigt das Auswärtsspiel des FC Bayern München beim FC Red Bull Salzburg. Dort begrüßen Euch auf Sky Sport 2 HD ab 19.30 Uhr Moderator Sebastian Hellman und Experte Lothar Matthäus zu den Vorberichten, ab 20.50 Uhr übernimmt Kommentator Wolff Fuss live aus Salzburg. Die Konferenz mit allen acht Spielen des Abends wird auf Sky Sport Bundesliga 1 HD ausgestrahlt.

Alle mobilen Sky-Kunden haben mit SkyGo die Möglichkeit, das Geschehen auch von unterwegs aus zu verfolgen, als Nicht-Kunde kann man einen 30 Tage gültigen Tagespass via SkyTicket kaufen.

Die restlichen sieben Spiele des Abends, unter anderem das Spiel des zweiten deutschen Teams, Borussia Mönchengladbach, das auswärts in Donezk ran muss oder das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Inter Mailand, könnt Ihr live, exklusiv und in voller Länge auf DAZN sehen. Auch an allen anderen Gruppen-Spieltagen hält DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an sieben der acht Begegnungen des jeweiligen Abends.

Kein Fußball-Fan? Kein Problem! Neben der Champions League hat das "Netflix des Sports" auch eine Vielzahl an weiteren Sportevents im Programm. Egal ob US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Wrestling, UFC, Motorsport, Handball, Darts, Hockey oder Wintersport - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Abonnieren könnt Ihr das Angebot, nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats , schon ab wahlweise 11,99 Euro im Monat oder der etwas günstigeren Variante von 119,99 Euro jährlich.

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Dienstag, 03.11.2020

Uhrzeit Gruppe Heim Gast Übertragung 18.55 Uhr B Shakhtar Donenzk Borussia Mönchengladbach DAZN 18.55 Uhr A Lokomotive Moskau Atletico Madrid DAZN 21 Uhr A FC Red Bull Salzburg FC Bayern München Sky 21 Uhr B Real Madrid Inter Mailand DAZN 21 Uhr C Manchester City Olympiakos Piräus DAZN 21 Uhr C FC Porto Olympique Marseille DAZN 21 Uhr D Atalanta Bergamo FC Liverpool DAZN 21 Uhr D FC Midtjylland Ajax Amsterdam DAZN

Mittwoch, 04.11.2020

Uhrzeit Gruppe Heim Gast Übertragung 18.55 Uhr H Istanbul Basaksehir Manchester United DAZN 18.55 Uhr F Zenit St. Petersburg Lazio Rom DAZN 21 Uhr G FC Barcelona Dynamo Kiew DAZN 21 Uhr G Ferencvaros Budapest Juventus Turin DAZN 21 Uhr F FC Brügge Borussia Dortmund Sky 21 Uhr E FC Sevilla FK Krasnodar DAZN 21 Uhr E FC Chelsea Stade Rennes DAZN 21 Uhr H RB Leipzig Paris Saint-Germain DAZN

FC Red Bull Salzburg vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Jesse Marsch und Hansi Flick ihre Teams von Beginn an aufstellen.

F C Red Bull Salzburg : Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

Es fehlen: Daka (verletzt)

FC Bayern München : Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Es fehlen: Davies (Bänderriss im Sprunggelenk), Nianzou (Muskelverletzung), Süle (COVID-19)

CL: die Tabelle der Gruppe A im Überblick