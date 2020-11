BVB, News und Gerüchte - Owomoyela: Diese Youngster können es neben Moukoko zu den Profis schaffen

In wenigen Wochen könnte Youssoufa Moukoko für die Profis des BVB zum Einsatz kommen, auch Patrick Owomoyela lobt den 15-Jährigen, sieht aber noch andere Talente beim BVB.

© imago images / Team 2

BVB: Markenbotschafter Owomoyela über Nachwuchs und Moukoko

In wenigen Wochen könnte Stürmer-Juwel Youssoufa Moukoko zu den BVB-Profis stoßen, wenn er am 20. November 16 Jahre alt wird. Neben Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (17), Jadon Sancho (20) und Erling Haaland (20) wäre der Angreifer der nächste junge Wilde bei den Borussen.

Markenbotschafter Patrick Owomoyela ist derweil sehr zufrieden mit der Entwicklung des 15-Jährigen. "Moukoko hat sich wahnsinnig schnell angepasst und hat das Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu sein. (..) er wird sich zu einer Alternative entwickeln", war sich der frühere deutsche Nationalspieler im BVB-Podcast sicher.

Doch laut Owomoyela scharrt nicht nur Moukoko mit den Hufen, es gibt noch andere hoffnungsvolle Spieler im den U-Mannschaften. "Ansgar Knauff ist spannend, Sammy Bamba, der ist auch noch U17-Spieler eigentlich, der jetzt in den paar Wochen, wo ich in der U19 war, eine Entwicklung genommen hat, die nicht vorherzusehen war. Bei ihm steckt sehr viel Potenzial drin. Das sind spannende Talente, die in den nächsten Jahren hier beim BVB ihre Chance bekommen."

Knauff (18) und Bamba (16) bekleiden beide vornehmlich die Position auf dem rechten Flügel und haben beide ihren Anteil daran, dass der BVB in der U19-Bundesliga West mit 12 Punkten aus vier Spielen an der Spitze thront. Moukoko ist aber der Mann für die Tore, zehn der 16 Buden gehen auf das Konto des Hochbegabten.

BVB: Sorgen um Doppelpacker Mats Hummels

Mit zwei Toren des Abwehrchefs sicherte sich Borussia Dortmund einen 2:0-Erfolg in Bielefeld. Es ist über zehn Jahre her, dass Mats Hummels in der Bundesliga mal einen Doppelpack erzielte. Im Januar 2010 hatte er ebenfalls im Trikot des BVB zweifach gegen den 1. FC Köln (3:2) getroffen.

Bitter war am Samstag nur, dass sich der ehemalige Nationalspieler in Minute 85 an den Oberschenkel griff und kurz darauf ausgewechselt werden musste. "Ich hoffe, dass ich das Wettrennen gegen die Zeit gewinne bis Mittwoch", sagte Hummels und verwies damit auf das wichtige Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (21 Uhr).

"Es hat zugezogen im Oberschenkel. Aber ich habe zum Glück keinen Stich verspürt, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Da wird man ein paar Tage dran müssen." Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht, sodass auch Coach Lucien Favre nur bedingt Auskunft geben konnte.

"Ich kann nichts darüber sagen. Auch der Doc weiß es nicht genau, es ist zu früh, eine Diagnose abzugeben", erklärte der Schweizer direkt nach dem Spiel.

BVB: Gladbach-Trainer Marco Rose reagiert auf Wechsel-Gerüchte

Die Sport Bild hatte am Mittwoch berichtet, dass die Schwarz-Gelben bereits auf der Suche nach einem Nachfolger von Lucien Favre seien. Der Schweizer hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2021, laut Sport Bild bestehe derzeit von Seiten des Vereins kein Interesse an einer Verlängerung.

Rose soll einer der Kandidaten für den kommenden Sommer sein, also befragte der Sky -Reporter den Gladbach-Trainer nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig den 44-Jährigen zu dem Gerücht. Dieser gab sich jedoch zugeknöpft: "Es tut immer gut, wenn man eher Nachfrage bewirkt, als dass man weggewünscht wird."

Ein Thema sei das Gerücht für ihn nicht, stattdessen wolle er sich auf die kommenden Aufgaben mit den Fohlen konzentrieren. Rose besitzt am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2022.

© GEPA

BVB: Wird Talent Tobias Raschl verliehen?

Es ist ruhig geworden um Tobias Raschl. Der Youngster absolvierte im Sommer noch die komplette Vorbereitung mit den Profis, doch bisher kam der Mittelfeldmann zu keinem Einsatz. Lediglich in der Champions League stand der 20-Jährige zweimal im Kader, ohne aber aufs Feld zu dürfen.

Im September hatte ihn eine Bänderverletzung zurückgeworfen, nun ist er hintendran, weswegen die Ruhr Nachrichten davon ausgehen, dass ein Leihgeschäft im Winter möglich sei.

Die U23 ist wohl keine Alternative, da aufgrund der Corona-Pandemie der Spielbetrieb in der Regionalliga West bald zum Erliegen kommt. Am Montag wird mit einer Entscheidung gerechnet.

